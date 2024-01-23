Giriş Tarihi: 23.01.2024 07:12
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
07:14
CHP’li belediyenin rant inadı! Yaşam merkezi yapacaktı, 25 yıllığına kiraya verdi
CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2019'da yaşam merkezi yapacağını vaat ettiği denize sıfır yere, halkın iradesini yok sayarak yıllığı 1 milyon TL'den, 25 seneliğine kiraya verdi. Proje kapsamında yapılacak 5 dükkan ve 78 ofisin aylık kirası bin 500 liraya geliyor. Aylık kiraların ortalama 200 bin TL olduğu bölgede yaşananlar skandal olarak nitelendirildi.