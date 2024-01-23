CHP’li belediyenin rant inadı! Yaşam merkezi yapacaktı, 25 yıllığına kiraya verdi

BİR DÜKKAN KİRASI 1500 TL ETMİYOR

Proje çerçevesinde 5 dükkan ve 78 ofis yapılacak. CHP'li belediye aynı süreçte, söz konusu yerin yakınındaki parkta bulunan büfe, sundurma alanı yanında WC ve dondurma stand 1.160.000,00-TL'den ihaleye verdi. Aylık kiraların ortalama 200 bin TL olduğu söz konusu bölgede, inşa edilecek olan proje kapsamında bir dükkanın kirası aylık bin 500 TL bile etmiyor.

