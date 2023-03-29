Giriş Tarihi: 29.03.2023 06:28
Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
06:34
CHP’li belediyeye vatandaşlardan tepki: “Başkana sandıkta cevabını vereceğiz”
İzmir'de TOKİ konutlarının yapılmasını açtığı davalarla engelleyen CHP'li Karabağlar Belediyesi'ni protesto eden vatandaşlar SABAH'a açıklamalarda bulundu. Aralarında şehit yakını ve engellilerin de bulunduğu vatandaşlar, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun kendi seçmenini mağdur ettiğini belirterek, "Seçimde Muhittin Beye kendimizi göstereceğiz. Sandıkta cevabını vereceğiz. Yarın bir gün İzmir'de büyük bir deprem olduğunda ve enkaz altında kaldığımızda kimse gelmesin" diye konuştu.