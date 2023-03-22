Giriş Tarihi: 22.03.2023 06:57
Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
06:58
CHP’li iki başkanın foyası ortaya çıktı! İmamoğlu ve Yavaş, patates-soğan dağıttı çiftçinin parasını ödemedi
CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin 'ücretsiz patates ve soğan' diye dağıttıkları sebzeyi üreten Adanalı çiftçi Abdullah Temel'e 3 yıl geçmesine rağmen parasını ödemedikleri ortaya çıktı. Temel, "Bunların işi gücü sahtekarlık. Bir de utanmadan çiftçiyi mağdur etmeyeceğiz ellerinden tutacağız diyorlar. Yazıklar olsun" dedi.