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Haberler Galeri CHP’li iki başkanın foyası ortaya çıktı! İmamoğlu ve Yavaş, patates-soğan dağıttı çiftçinin parasını ödemedi
Giriş Tarihi: 22.03.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 06:58

CHP’li iki başkanın foyası ortaya çıktı! İmamoğlu ve Yavaş, patates-soğan dağıttı çiftçinin parasını ödemedi

CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin 'ücretsiz patates ve soğan' diye dağıttıkları sebzeyi üreten Adanalı çiftçi Abdullah Temel'e 3 yıl geçmesine rağmen parasını ödemedikleri ortaya çıktı. Temel, "Bunların işi gücü sahtekarlık. Bir de utanmadan çiftçiyi mağdur etmeyeceğiz ellerinden tutacağız diyorlar. Yazıklar olsun" dedi.

CHP’li iki başkanın foyası ortaya çıktı! İmamoğlu ve Yavaş, patates-soğan dağıttı çiftçinin parasını ödemedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 3 yıl önce Adanalı çiftçi Abdullah Temel'den vatandaşa ücretsiz dağıtmak için aldığı 400 ton soğan ve patatesin ücretini ödemediği ortaya çıktı.

CHP’li iki başkanın foyası ortaya çıktı! İmamoğlu ve Yavaş, patates-soğan dağıttı çiftçinin parasını ödemedi

CHP'li belediyeler tarafından mağdur edilen çiftçi Temel, "Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Tarım Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, İstanbul, Ankara ve Çankaya belediyelerine gönderilmek üzere benden 200 ton soğan, 200 ton da patates talepte bulundu. Parayı da bu belediyelerin ödeyeceğini söyledi.

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CHP’li iki başkanın foyası ortaya çıktı! İmamoğlu ve Yavaş, patates-soğan dağıttı çiftçinin parasını ödemedi

Soğan ve patatesleri 50'şer kiloluk çuvallara koyup teslim edeceğim sırada, küçük çuvallara koymamızı ve nakliyeyi de bizim yapmamızı istediler. Ben de yaklaşık 200 işçi tuttum, küçük çuvallar aldım ve hepsini kamyonlara yükleyip belediyelere teslim ettim.

CHP’li iki başkanın foyası ortaya çıktı! İmamoğlu ve Yavaş, patates-soğan dağıttı çiftçinin parasını ödemedi

Toplam 800 bin lira ödeme yapacaklardı ama bugüne kadar elime geçen para 200 bin lira. Ben o paradan vazgeçtim. Bunların işi gücü sahtekarlık. Bir de utanmadan çiftçiyi mağdur etmeyeceğiz ellerinden tutacağız diyorlar. Yazıklar olsun" dedi.

CHP’li iki başkanın foyası ortaya çıktı! İmamoğlu ve Yavaş, patates-soğan dağıttı çiftçinin parasını ödemedi

NE DEDİLERSE YAPTI
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanı Orhan Deda Büyüköztürk bir tanıdığı vasıtasıyla Adana'nın İncirlik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdullah Temel'den, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi'nin vatandaşa dağıtmak üzere patates ve soğan talebi olduğunu söyledi.

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