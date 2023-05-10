Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CHP'li isimlerin böbrek kumpası! Mağdur isim SABAH'a konuştu: Tehdit ediliyorum...
Giriş Tarihi: 10.05.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 09:21

CHP'li isimlerin böbrek kumpası! Mağdur isim SABAH'a konuştu: Tehdit ediliyorum...

CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan ve CHP'li Yenimahalle Belediye Başkanı Yardımcısı Yaşar Neslilhanoğlu'nun ev, araba ve para vadederek akrabasına böbrek vermesi için ikna ettiği Ufuk Coşkun, hem sağlığından hem de verilen vaatlerden oldu. Sarıaslan ve Neslihanoğlu'nun vadettiklerini ve sözlerini yerine getirmemesi üzerine 5'inci kez dava açan Coşkun, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Şu anda beni davadan vazgeçirmek için sürekli tehdit ediyorlar. Başıma bir şey gelirse sorumlusu dava açtığım kişilerdir." dedi.

TOLGA ÖZLÜ
CHP’li isimlerin böbrek kumpası! Mağdur isim SABAH’a konuştu: Tehdit ediliyorum...

CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan ve Ankara Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu'nun "Yeğenimiz" dedikleri Sefa Yörükoğlu'na böbreğini vermesi için ikna ettikleri işçi Ufuk Coşkun, hukuk mücadelesine devam ediyor.

CHP’li isimlerin böbrek kumpası! Mağdur isim SABAH’a konuştu: Tehdit ediliyorum...

6 yılda 4 kez dava açan ve açtığı davaların çeşitli bahanelerle iptal edilmesinden dolayı 5'inci kez yargıya başvurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP’li isimlerin böbrek kumpası! Mağdur isim SABAH’a konuştu: Tehdit ediliyorum...

CHP'li Sarıaslan ve Neslihanoğlu, "Böbrek Kumpası" haberini yapan Sabah Gazetesi aleyhine açtığı davayı kaybetmesi üzerine böbrek mağduru Ufuk Çoşkun, söz konusu davayı emsal gösterip Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak yeniden dava açtı.

CHP’li isimlerin böbrek kumpası! Mağdur isim SABAH’a konuştu: Tehdit ediliyorum...

Şu anda beni davadan vazgeçirmek için sürekli tehdit ediyorlar. Başıma bir şey gelirse sorumlusu dava açtığım kişilerdir.

CHP’li isimlerin böbrek kumpası! Mağdur isim SABAH’a konuştu: Tehdit ediliyorum...

BÖBREK MAĞDURU COŞKUN 6 YILDIR HUKUK MÜCADELESİ VERİYOR

Yıllardır hukuk mücadelesi veren işçi Ufuk Coşkun Sabaha konuştu. Coşkun, "Bana verdikleri sözleri yerine getirmeyen Sarıaslan ve Neslihanoğlu aleyhinde 4 kez dava açtım.

SON DAKİKA