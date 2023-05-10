Giriş Tarihi: 10.05.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 09:21

CHP'li isimlerin böbrek kumpası! Mağdur isim SABAH'a konuştu: Tehdit ediliyorum...

CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan ve CHP'li Yenimahalle Belediye Başkanı Yardımcısı Yaşar Neslilhanoğlu'nun ev, araba ve para vadederek akrabasına böbrek vermesi için ikna ettiği Ufuk Coşkun, hem sağlığından hem de verilen vaatlerden oldu. Sarıaslan ve Neslihanoğlu'nun vadettiklerini ve sözlerini yerine getirmemesi üzerine 5'inci kez dava açan Coşkun, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Şu anda beni davadan vazgeçirmek için sürekli tehdit ediyorlar. Başıma bir şey gelirse sorumlusu dava açtığım kişilerdir." dedi.