CHP’li Karşıyaka Belediyesi borç batağında! Maaşını alamayan personel bina önünde isyan etti

Özellikle Kent A.Ş çalışanlarının aylıklarını bin- 2 bin liralık dilimler halinde 7-8 taksitte ödendiğine dikkat çeken sendika, o süreçte yaptığı açıklamada çok sayıda çalışanın borçlarını ödeyemediği için tefecilerin eline düştüğünü belirtip, sorunun bir an önce çözülmesini talep etse de değişen bir şey olmamıştı.



