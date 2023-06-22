Giriş Tarihi: 22.06.2023 08:26
Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
08:38
CHP’li Karşıyaka Belediyesi borç batağında! Maaşını alamayan personel bina önünde isyan etti
CHP'li Karşıyaka Belediyesi'ndeki maaş krizi devam ediyor. Belediyenin iştiraki Kent A.Ş bünyesinde görev yapan 900 işçi ile Personel A.Ş.'de çalışan 1400 işçi olmak üzere toplamda 2 bin 300 çalışan maaşlarını zamanında alamadığını belirterek yaşadıkları duruma isyan etmişti. Son olarak belediyede görevli memurlar ücretlerini alamadıkları için belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Tüm Bel-Sen işyeri temsilcisi Fırat Belen, maaşını zamanında alamayan memurların çocuğuna ilaç parası bulamadığını söyledi.