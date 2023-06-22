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Haberler Galeri CHP’li Karşıyaka Belediyesi borç batağında! Maaşını alamayan personel bina önünde isyan etti
Giriş Tarihi: 22.06.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 08:38

CHP’li Karşıyaka Belediyesi borç batağında! Maaşını alamayan personel bina önünde isyan etti

CHP'li Karşıyaka Belediyesi'ndeki maaş krizi devam ediyor. Belediyenin iştiraki Kent A.Ş bünyesinde görev yapan 900 işçi ile Personel A.Ş.'de çalışan 1400 işçi olmak üzere toplamda 2 bin 300 çalışan maaşlarını zamanında alamadığını belirterek yaşadıkları duruma isyan etmişti. Son olarak belediyede görevli memurlar ücretlerini alamadıkları için belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Tüm Bel-Sen işyeri temsilcisi Fırat Belen, maaşını zamanında alamayan memurların çocuğuna ilaç parası bulamadığını söyledi.

Ceyhan TORLAK
CHP’li Karşıyaka Belediyesi borç batağında! Maaşını alamayan personel bina önünde isyan etti

CHP'li Karşıyaka Belediyesi ve iştiraki Kent A.Ş'de örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası geçtiğimiz Mart ayında 2 bin 300 işçinin maaşlarını parça parça yatırmasına tepki göstermişti.

CHP’li Karşıyaka Belediyesi borç batağında! Maaşını alamayan personel bina önünde isyan etti

Özellikle Kent A.Ş çalışanlarının aylıklarını bin- 2 bin liralık dilimler halinde 7-8 taksitte ödendiğine dikkat çeken sendika, o süreçte yaptığı açıklamada çok sayıda çalışanın borçlarını ödeyemediği için tefecilerin eline düştüğünü belirtip, sorunun bir an önce çözülmesini talep etse de değişen bir şey olmamıştı.

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CHP’li Karşıyaka Belediyesi borç batağında! Maaşını alamayan personel bina önünde isyan etti

Bunun üzerine temizlik işleri personeli geçtiğimiz mart ayında iş bırakmıştı. Başta Karşıyaka Çarşısı olmak üzere birçok yerde çöp dağları oluşmuştu. Apar topar sendika ile görüşen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, ödemelerin en kısa sürede yapılacağını belirtmesinin ardından da eylem sona ermişti.

CHP’li Karşıyaka Belediyesi borç batağında! Maaşını alamayan personel bina önünde isyan etti

SABAH'ın haberinin ardından işçiler bir miktar ödeme yapıldı, ancak aradan geçen sürede değişen sadece taksit sayılarının azalması oldu. Daha önce 7-8 taksitte ödenen maaşlar 4-5 taksitte ödenmeye başlandı.

CHP’li Karşıyaka Belediyesi borç batağında! Maaşını alamayan personel bina önünde isyan etti

MEMURLAR DA SIKINTI YAŞAMAYA BAŞLADI

CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde maaş krizi her geçen gün büyüyor. Bu kez de belediyede görevli memurlar maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle belediye önünde bir basın açıklaması yaptı.

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