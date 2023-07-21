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Haberler Galeri CHP'li Zeydan Karalar'dan vatandaşa eziyet! Vatandaş isyan etti: "Bu kadar da olmaz"
Giriş Tarihi: 21.07.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 07:58

CHP'li Zeydan Karalar'dan vatandaşa eziyet! Vatandaş isyan etti: "Bu kadar da olmaz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vatandaşı kavurucu sıcaktan koruyacak hizmetler yapmak yerine çözüm üretmeyerek vatandaşlara işkence etmeye devam ediyor. Kavurucu sıcaklardan kaçmak için yayla evlerine gitmek isteyen vatandaşlardan belediye otobüsüyle yolculuğu tercih edenler 80 kilometrelik yolda otobüsün içinde koridora ve merdivenlere oturarak yolculuk etmesi "Bu kadar da olmaz" dedirtti

MURAT KARAMAN
CHP’li Zeydan Karalar’dan vatandaşa eziyet! Vatandaş isyan etti: Bu kadar da olmaz

Şehir Hastanesi'ne tedaviyi gelen vatandaşların evlerine gitmek için "Duraksız" bulvarda 50 derece sıcağın altında işkence çektiren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Adanalılara eziyeti bitmek bilmiyor.

CHP’li Zeydan Karalar’dan vatandaşa eziyet! Vatandaş isyan etti: Bu kadar da olmaz

Kavurucu sıcaklardan kaçmak için kent merkezinden 80 kilometre uzaklıkta bulunan Pozantı ilçesindeki yayla evlerine gitmek için belediye otobüslerini kullanmak isteyen vatandaşlar, adeta "Balık istifi" gibi yolculuk yapıyor.

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CHP’li Zeydan Karalar’dan vatandaşa eziyet! Vatandaş isyan etti: Bu kadar da olmaz

Yoğun talep olmasına rağmen günde 1 sefer yapan otobüste tıka basa yolculuk yapan vatandaşların koridorlarda ya da merdivenlere oturarak yerde yolculuk etmesi "Pes" dedirtti.

CHP’li Zeydan Karalar’dan vatandaşa eziyet! Vatandaş isyan etti: Bu kadar da olmaz

Vatandaşlar, "Belediye başkanı Adanalılar için 81 tane yeni otobüs aldığını övünerek anlatıyor. Pozantı ve yaylalarına sadece bir otobüsle gidip geliyoruz.

CHP’li Zeydan Karalar’dan vatandaşa eziyet! Vatandaş isyan etti: Bu kadar da olmaz

Neden sefer sayısını artırmıyorlar? Başkanın bizlere verdiği değer bu kadar işte. Gelsin bir kez bizimle yolculuk yapsın da görelim" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

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