Giriş Tarihi: 21.07.2023 07:56
Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
07:58
CHP'li Zeydan Karalar'dan vatandaşa eziyet! Vatandaş isyan etti: "Bu kadar da olmaz"
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vatandaşı kavurucu sıcaktan koruyacak hizmetler yapmak yerine çözüm üretmeyerek vatandaşlara işkence etmeye devam ediyor. Kavurucu sıcaklardan kaçmak için yayla evlerine gitmek isteyen vatandaşlardan belediye otobüsüyle yolculuğu tercih edenler 80 kilometrelik yolda otobüsün içinde koridora ve merdivenlere oturarak yolculuk etmesi "Bu kadar da olmaz" dedirtti