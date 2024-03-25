Giriş Tarihi: 25.03.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
13:35
CHP’liler Bornova’da birbirine girdi: Mustafa İduğ Ömer Eşki’nin o sözleri mahkemeye taşındı!
Parti içi kaosun eksilmediği CHP'de yeni kriz Bornova'da çıktı. CHP Bornova Belediye Başkanı adayı Ömer Eşki, mevcut Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ için çok sert ifadeler kullandı. Eşki'nin "Belediyeye yağmur gibi adam alıyor. Kasadaki parayı bitirmek için 70 milyon liralık fidan aldı" sözleri mevut başkan İduğ'u çok kızdırdı. Konuyu mahkemeye taşıyacağını söyleyen İduğ, başkan adayını hedef aldı: Bu şeref yoksunluğudur!