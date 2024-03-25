CHP’liler Bornova’da birbirine girdi: Mustafa İduğ Ömer Eşki’nin o sözleri mahkemeye taşındı!

FİDE ALIMI 70 MİLYON TL DEĞİL

"Yıllık rutin olarak Mart-Nisan ayında fidan bitki harcamaları park bahçeler müdürlüğü talepleri alır ve yapar, toplam 9 milyon TL fide alımı var. 70 milyon olduğunu söyledi. Acaba nereden çıktı bu 70 milyon? Seçim için harcadıkları para olabilir. Oradan aklında kalmış."

TUGAY 'ENGEL OLAMADIK' DEDİ

Çevrenizdeki insanlar sizi yanlış yönlendiriyorsa gelirsiniz yanıma. Ben anlatırım size. Yanında Büyükşehir adayımız Cemil Tugay'ın ve çok kıymetli Aziz Kocağoğlu'nun olduğu bir masada bunları söylemesini kınıyorum. Cemil Tugay, ' engel olamadık' dedi. Bu kadar deneyimsizlik olmaz. Bornova küçük bir yer değil. Aydın insanların yaşadığı bir yer."