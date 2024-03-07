Giriş Tarihi: 07.03.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
06:43
CHP’nin 6 okunu 5’e indirdiler! Vatandaştan tepki: “Okun birini DEM’e vermişler”
Tarihinin en kötü seçim sürecini geçiren CHP'de şimdi de logo skandalı patlak verdi. CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in seçim afişlerinde 6 oklu olması gereken parti logosu 5 oklu basıldı. Kentin dört bir yanına asılan afişler, vatandaşların, "Okun teki Kandil'e DEM'lenmeye gitmiş. Okun birini DEM'e vermişler" şeklindeki paylaşımlarına sebep oldu.