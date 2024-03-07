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Haberler Galeri CHP’nin 6 okunu 5’e indirdiler! Vatandaştan tepki: “Okun birini DEM’e vermişler”
Giriş Tarihi: 07.03.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 06:43

CHP’nin 6 okunu 5’e indirdiler! Vatandaştan tepki: “Okun birini DEM’e vermişler”

Tarihinin en kötü seçim sürecini geçiren CHP'de şimdi de logo skandalı patlak verdi. CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in seçim afişlerinde 6 oklu olması gereken parti logosu 5 oklu basıldı. Kentin dört bir yanına asılan afişler, vatandaşların, "Okun teki Kandil'e DEM'lenmeye gitmiş. Okun birini DEM'e vermişler" şeklindeki paylaşımlarına sebep oldu.

MUHARREM DOĞANTEZ
CHP’nin 6 okunu 5’e indirdiler! Vatandaştan tepki: “Okun birini DEM’e vermişler”

Bursa'da seçim çalışmaları kapsamında DEM'i ziyaret etmesiyle tepkileri üzerine çeken CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey şimdi de seçim pankartlarıyla gündeme geldi.

CHP’nin 6 okunu 5’e indirdiler! Vatandaştan tepki: “Okun birini DEM’e vermişler”

CHP'nin kuruluşundan bu yana partinin ilkelerini temsil eden 6 ok sembolü Bursa'da 5'e düştü.

Mustafa Bozbey'in Bursa'nın dört bir yanına asılan seçim pankartlarında 6 yerine 5 ok yer alması büyük şaşkınlık yarattı.

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CHP’nin 6 okunu 5’e indirdiler! Vatandaştan tepki: “Okun birini DEM’e vermişler”

Afişlerin bilinçli bir şekilde mi bu şekilde basıldığı yoksa bunun bir baskı hatası mı olduğu tartışmalara neden olurken, sosyal medyaya düşen fotoğraflara ağır eleştiriler yapıldı.

CHP’nin 6 okunu 5’e indirdiler! Vatandaştan tepki: “Okun birini DEM’e vermişler”

"CHP HANGİ OK'U SİLMEK İSTİYOR"

Bursa'daki bazı dikkatli vatandaşların gözünden kaçmayan 5 oklu seçim afişleri, sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

CHP’nin 6 okunu 5’e indirdiler! Vatandaştan tepki: “Okun birini DEM’e vermişler”

Paylaşımların altına ise, hem alaycı hem de ağır eleştiriler yazıldı. Okların bilinçli silindiği yönünde yapılan yorumlarda, CHP'nin kent uzlaşısı adı altında terör örgütünün uzantısı DEM Parti ile yaptığı ittifaka atıfta bulunularak, "CHP, Milliyetçilik okunu siliyor.

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