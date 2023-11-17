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Haberler Galeri CHP’nin delege avcısının, değişimcileri neden tehdit ettiği ortaya çıktı: 1 milyon lira sözü aldı, 200 bini zorladı
Giriş Tarihi: 17.11.2023 06:27 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 06:27

CHP’nin delege avcısının, değişimcileri neden tehdit ettiği ortaya çıktı: 1 milyon lira sözü aldı, 200 bini zorladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4-5 Kasım'da yapılan 8. Olağan Kurultayı öncesi parayla delege satın alma yarışına girdikleri kamuoyuna bomba gibi düşmüştü. Delege borsasının Iğdır ve Ağrı ayağını yürüttüğü belirtilen CHP Gençlik Kolları teşkilatında yer alan Erkan Çakır, "Ben kullanıp atacağınız bir adam değilim. Konuşursam altında kalırsınız" paylaşımında bulunmuştu. Çakır, dün gece yaptığı yayında ise, gazeteci Şaban Sevinç'e bütün kulis bilgileri eski bir genel başkan yardımcısı aracılığıyla kendilerinin gönderdiğini ve kurultay sürecinde ters algı oluşturmak için zaman zaman yanlış bilgiler verdiklerini kaydetti. Çakır, "Beni kimler görevlendirmiş, kimler o kulis masalarına oturtmuş, yanımda fotoğraf vermiş parti yetkilileri yüreğiniz varsa çıkın benim söylediklerimi yalanlayın. Algılarınızla benim iddialarımı bastıramazsınız. Ben açık net isim veriyorum, isim verdiklerim açıklama yapmak zorunda. Hodri meydan" dedi.

İLKER TURAK
CHP’nin delege avcısının, değişimcileri neden tehdit ettiği ortaya çıktı: 1 milyon lira sözü aldı, 200 bini zorladı

İBB Başkanı İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özel'e yakın olan milletvekillerinin, 4-5 Kasım'da yapılan 8. Olağan Kurultayı öncesi parayla delege satın alma yarışına girdikleri kamuoyuna bomba gibi düşmüştü. İstanbul'da İmamoğlu'nun CHP İstanbul Teşkilatı seçimlerine müdahale etmek amacıyla kurduğu delege borsası, aynı şekilde Kurultay öncesi de uygulanmış, birçok delegenin parayla satın alındığı günlerce konuşulmuştu.

CHP’nin delege avcısının, değişimcileri neden tehdit ettiği ortaya çıktı: 1 milyon lira sözü aldı, 200 bini zorladı

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, delege avını yönettikleri isimlerin başında gelen Özgür Karabat, Erkan Çakır ve Özgür Çelik'in bir masada bulunan fotoğrafını paylaşarak, "Özgür Karabat-Erkan Çakır-Özgür Çelik kurultay gecesi bu masada delegelere verildiği iddia edilen paraları mı konuşuyordu? Erkan Çakır'a ne söz verildi? Erkan Çakır masada konuşulan para transferleriyle ilgili hangi bilgilere sahip?" paylaşımında bulunmasının ardından delege borsası tartışmaları yeniden alevlendi.

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CHP’nin delege avcısının, değişimcileri neden tehdit ettiği ortaya çıktı: 1 milyon lira sözü aldı, 200 bini zorladı

ŞABAN SEVİNÇ'E KULİS BİLGİLERİNİ BİZ GÖNDERİYORDUK

Erkan Çakır, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, "Ben kullanıp atacağınız bir adam değilim. Konuşursam altında kalırsınız" paylaşımında bulunurken, dün de sosyal medyada katıldığı bir yayında, "Şaban Sevinç'e bütün kulis bilgilerini Eski bir Genel Başkan Yardımcısı aracılığıyla bizler gönderiyorduk.

CHP’nin delege avcısının, değişimcileri neden tehdit ettiği ortaya çıktı: 1 milyon lira sözü aldı, 200 bini zorladı

Kurultay sürecinde zaman zaman yanlış bilgilerde verdik ters algı yaratmak için" ifadelerini kullandı. Şaban Sevinç'in sosyal medya hesabından yaptığı birçok paylaşımı silmesi bu söylemi doğrular nitelikte. Sevinç'in diğer haber kaynağının CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel olduğu, hediyelerle devşirilen delegelerin sayısı Adıgüzel'in Sevinç'e ilettiği iddia edildi.

CHP’nin delege avcısının, değişimcileri neden tehdit ettiği ortaya çıktı: 1 milyon lira sözü aldı, 200 bini zorladı

LÜKS ARABA VE 1 MİLYON TL

CHP kaynaklarından alınan bilgiye göre; Erkan Çakır'ın delege avında Ağrı ve Iğdır'ı yönettiği ve en ön planda yer aldığı belirtildi. Değişimciler tarafından Çakır'a "Seni Gençlik Kolları Genel Başkanı" yapacağız sözü verildiği, kendisine lüks bir araba alındığı, değişim borsasından emeklerinin karşılığı olarak 1 milyon TL verecekleri ancak 200 bin TL verildiği için tartışma yaşandığı iddiası yer aldı. HODRİ MEYDAN Tüm bu gelişmelerin ardından Çakır, "Dün söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım.

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