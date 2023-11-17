Giriş Tarihi: 17.11.2023 06:27 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 06:27

CHP’nin delege avcısının, değişimcileri neden tehdit ettiği ortaya çıktı: 1 milyon lira sözü aldı, 200 bini zorladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4-5 Kasım'da yapılan 8. Olağan Kurultayı öncesi parayla delege satın alma yarışına girdikleri kamuoyuna bomba gibi düşmüştü. Delege borsasının Iğdır ve Ağrı ayağını yürüttüğü belirtilen CHP Gençlik Kolları teşkilatında yer alan Erkan Çakır, "Ben kullanıp atacağınız bir adam değilim. Konuşursam altında kalırsınız" paylaşımında bulunmuştu. Çakır, dün gece yaptığı yayında ise, gazeteci Şaban Sevinç'e bütün kulis bilgileri eski bir genel başkan yardımcısı aracılığıyla kendilerinin gönderdiğini ve kurultay sürecinde ters algı oluşturmak için zaman zaman yanlış bilgiler verdiklerini kaydetti. Çakır, "Beni kimler görevlendirmiş, kimler o kulis masalarına oturtmuş, yanımda fotoğraf vermiş parti yetkilileri yüreğiniz varsa çıkın benim söylediklerimi yalanlayın. Algılarınızla benim iddialarımı bastıramazsınız. Ben açık net isim veriyorum, isim verdiklerim açıklama yapmak zorunda. Hodri meydan" dedi.