Giriş Tarihi: 23.12.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 14:05

CHP’nin ittifak ortağı DEM’den küstah tehdit! Terör örgütü elebaşı Öcalan vurgusu yaparak…

CHP'de genel başkan değişti, ancak terör sevgisi değişmedi. Özgür Özel, kurultayda Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi, Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öpüp 'Pişman değilim' dedi. Göreve gelir gelmez de DEM yani HEDEP'in kapısına gitti. Seçimlerde ittifak yapmayı talep etti. Özel'in yol arkadaşı DEM'den peş peşe küstah açıklamalar geldi. Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 'Öcalan serbest kalmazsa terör devam eder' vurgusu yaparak Türk halkını tehdit etti. DEM Partisi'nin de Öcalan'a mektup kampanyası başlatması dikkat çekti