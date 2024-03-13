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Haberler Galeri CHP’nin utanç veren Bilecik karnesi! Rüşvet, yolsuzluk, susuzluk ve kanalizasyon rezaleti
Giriş Tarihi: 13.03.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 07:04

CHP’nin utanç veren Bilecik karnesi! Rüşvet, yolsuzluk, susuzluk ve kanalizasyon rezaleti

Bilecik'te dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin ile 2019 yılında başlayan ve Başkan yardımcısı CHP'li Melek Mızrak Subaşı ile devam eden Belediyecilik dönemi tam anlamıyla skandallarla dolu geçti. Belediyeye yapılan 200 Bin dolarlık rüşvet operasyonu, susuzluk ve kanalizasyon kokuları ve son olarak Belediye barınağındaki can dostların katledilmesi gündemdeki yerini korurken, Bilecik'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bilecik'te yarım kalan hikayeyi devam ettireceğiz" demesi, şaşkınlık yarattı.

MUHARREM DOĞANTEZ
CHP’nin utanç veren Bilecik karnesi! Rüşvet, yolsuzluk, susuzluk ve kanalizasyon rezaleti

Bilecik'te 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Belediye, dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'e geçti. Çok geçmeden de kentte birbiri ardında skandallar patlak verdi.

CHP’nin utanç veren Bilecik karnesi! Rüşvet, yolsuzluk, susuzluk ve kanalizasyon rezaleti

CHP'li Şahin'in Pelitözü bölgesindeki arazilerine özel imar uygulamalarıyla başlayan skandallar zinciri, 2021 yılında Belediye Binasına yapılan rüşvet operasyonuyla devam etti.

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CHP’nin utanç veren Bilecik karnesi! Rüşvet, yolsuzluk, susuzluk ve kanalizasyon rezaleti

Bir müteahhitten 200 Bin dolar nakit rüşvet alırken yakalanan Semih Şahin'in danışmanı ve Belediye Şirketi KAYI A.Ş'nin Müdürü Selçuk E, cezaevine gönderilirken, Başkan Şahin ise, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

CHP’nin utanç veren Bilecik karnesi! Rüşvet, yolsuzluk, susuzluk ve kanalizasyon rezaleti

Kısa bir süre sonra ise CHP'li Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile arasındaki husumet nedeniyle CHP'den ihraç edilen Başkan Şahin'in yerine Başkan Yardımcısı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, meclis tarafından vekil olarak görevlendirilmişti.

CHP’nin utanç veren Bilecik karnesi! Rüşvet, yolsuzluk, susuzluk ve kanalizasyon rezaleti

SKANDALLAR BİTMEDİ

CHP'li Melek Mızrak Subaşı döneminde de skandallar bir türlü bitmek bilmedi. Yaz yağmurunda bile kentin birçok bölgesinde su baskınları yaşanırken, tamamen yenilendiği müjdesi verilen alt yapı resmen çöktü.

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