CHP’nin utanç veren Bilecik karnesi! Rüşvet, yolsuzluk, susuzluk ve kanalizasyon rezaleti

Kısa bir süre sonra ise CHP'li Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile arasındaki husumet nedeniyle CHP'den ihraç edilen Başkan Şahin'in yerine Başkan Yardımcısı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, meclis tarafından vekil olarak görevlendirilmişti.