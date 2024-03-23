Giriş Tarihi: 23.03.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
17:18
Çılgın Sayısal Loto 23 Mart 2024 sonuçları | Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı
Sayısal loto sonuçları 23 Mart 2024 araştırılıyor. Bugün MP TV canlı yayınında devreden büyük ikramiye 211.454.981 TL olarak açıklandı. Haftanın son çekilişi talihlisini bekliyor. Noter huzurunda gerçekleşen son çekilişte 7 37 44 51 61 66 kazandıran şanslı numaralar olurken 70Joker, 4 SüperStar olarak ekrana yansımıştı. Bugünün sonuçları kontrol ediliyor. İşte, 23 Mart 2024 sayısal loto sonuçları bilet sorgulama ekranı…