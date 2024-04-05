CUMA HUTBESİ 5 NİSAN 2024 PDF OKU || Diyanet ile bu hafta Cuma hutbesi konusu ve içeriği nedir?

KADİR GECESİ: KUR'AN'LA AYDINLANAN GECE

Muhterem Müslümanlar!

Ramazan-ı şerifin son günlerindeyiz. Bugün, üzerimize güneşin doğduğu en hayırlı gün olan Cuma. Bu akşam ise bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi. Bizleri bu kıymetli vakitlere kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Cumamız ve Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Aziz Müminler!

Kadir Gecesi'ni uzunca bir ömürden daha bereketli kılan, Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlanmasıdır. Yüce Rabbimiz bu gecenin kadrini bizlere şöyle haber vermektedir: "Şüphesiz, biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir selamdır, bir esenliktir."[1]