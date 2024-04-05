Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CUMA HUTBESİ 5 NİSAN 2024 PDF OKU || Diyanet ile bu hafta Cuma hutbesi konusu ve içeriği nedir?
Giriş Tarihi: 05.04.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 06:59

CUMA HUTBESİ 5 NİSAN 2024 PDF OKU || Diyanet ile bu hafta Cuma hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Cuma hutbesi 5 Nisan 2024 PDF yayında. İslam alemi bayram niteliğinde geçirdiği bu özel günde camilerin yolunu tutuyor. Namazla birlikte dini değerleri de hatırlayan Müslümanlar, kadir gecesini idrak edecek. Her hafta paylaşılan hutbe Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ille paylaşılıyor. Peki; bu hafta cuma hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor? İşte, tam metin!

CUMA HUTBESİ 5 NİSAN 2024 PDF OKU || Diyanet ile bu hafta Cuma hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Cuma hutbesi konusu ve içeriği gündemde. İslam alemi tarafından araştırılan metinde Kadir Gecesi odak noktasına alındı. Bu mübarek gecenin anlamı, önemi ve faziletlerine ilişkin bilgiler hutbeyle aktarılacak. İşte, 5 Nisan 2024 Cuma hutbesi metni...

CUMA HUTBESİ 5 NİSAN 2024 PDF OKU || Diyanet ile bu hafta Cuma hutbesi konusu ve içeriği nedir?

5 NİSAN CUMA HUTBESİ KONUSU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma hutbesinin konusu bu hafta 'Kadir Gecesi: Kur'an'la Aydınlanan Gece' oldu.

İşte, tam metin:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CUMA HUTBESİ 5 NİSAN 2024 PDF OKU || Diyanet ile bu hafta Cuma hutbesi konusu ve içeriği nedir?

KADİR GECESİ: KUR'AN'LA AYDINLANAN GECE

Muhterem Müslümanlar!

Ramazan-ı şerifin son günlerindeyiz. Bugün, üzerimize güneşin doğduğu en hayırlı gün olan Cuma. Bu akşam ise bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi. Bizleri bu kıymetli vakitlere kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Cumamız ve Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Aziz Müminler!

Kadir Gecesi'ni uzunca bir ömürden daha bereketli kılan, Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlanmasıdır. Yüce Rabbimiz bu gecenin kadrini bizlere şöyle haber vermektedir: "Şüphesiz, biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir selamdır, bir esenliktir."[1]

CUMA HUTBESİ 5 NİSAN 2024 PDF OKU || Diyanet ile bu hafta Cuma hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Kıymetli Müslümanlar!

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biri "Burhan"dır. O, doğruluğunda hiçbir şüphe olmayan yegâne kitaptır. Ona uyan yücelir; ondan yüz çeviren zillete düşer. Kur'an "Hakîm"dir. Hikmet yüklü öğütlerle doludur. Onun davetine kulak veren Rabbinin rızasını kazanır; ona sağır kesilen kendini felakete sürükler. Kur'an "Furkân"dır. O, hak ile batılı birbirinden ayıran son ilahi kelamdır. Ona sarılan hakikati bulur; ondan uzaklaşan yanlış yollara sapar. Kur'an "Zikir"dir. Onu okuyan huzura erer; onu terk eden Allah'ın rahmetinden mahrum kalır. Kur'an "Mübîn"dir. Onu anlayıp yaşayan dünya ve ahiret saadetine ulaşır; kendini ondan yoksun bırakan karanlıklar içinde kaybolur.

CUMA HUTBESİ 5 NİSAN 2024 PDF OKU || Diyanet ile bu hafta Cuma hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Değerli Müminler!

Kur'an-ı Kerim bizden, son nefesimize kadar imanımıza sadık kalmamızı ve yalnız Allah'a kulluk etmemizi ister. Kur'an bizden, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in yüce ahlakıyla ahlaklanmamızı, onun örnekliğinde nezih bir hayat yaşamamızı ister. Kur'an bize, dünyadayken yapıp ettiklerimizden ahirette mutlaka hesaba çekileceğimizi bildirir.

Aziz Müslümanlar!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: "Allah, bu Kur'an'la nice toplumları yüceltir, nicelerini alçaltır."[2] Bizler, Kur'an-ı Kerim'e ve onu bize öğreten Peygamberimize hakkıyla tabi olduğumuzda yüceliriz. Adaleti, sevgiyi, merhameti, hak ve hakikati dünyaya hâkim kılarız. Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve sükûnetimizi muhafaza ederiz. Zulmün ve zalimlerin önünde en büyük engel oluruz. Mazlumları ve mağdurları sevindirmeye devam ederiz. Şairin dediği gibi,

Beşerin derdine derman olur ancak Kur'an,

Onsuz artık, canavardan beterdir insan.

SON DAKİKA