CUMA HUTBESİ 5 NİSAN 2024 PDF OKU || Diyanet ile bu hafta Cuma hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Değerli Müminler!
Kur'an-ı Kerim bizden, son nefesimize kadar imanımıza sadık kalmamızı ve yalnız Allah'a kulluk etmemizi ister. Kur'an bizden, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in yüce ahlakıyla ahlaklanmamızı, onun örnekliğinde nezih bir hayat yaşamamızı ister. Kur'an bize, dünyadayken yapıp ettiklerimizden ahirette mutlaka hesaba çekileceğimizi bildirir.
Aziz Müslümanlar!
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: "Allah, bu Kur'an'la nice toplumları yüceltir, nicelerini alçaltır."[2] Bizler, Kur'an-ı Kerim'e ve onu bize öğreten Peygamberimize hakkıyla tabi olduğumuzda yüceliriz. Adaleti, sevgiyi, merhameti, hak ve hakikati dünyaya hâkim kılarız. Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve sükûnetimizi muhafaza ederiz. Zulmün ve zalimlerin önünde en büyük engel oluruz. Mazlumları ve mağdurları sevindirmeye devam ederiz. Şairin dediği gibi,
Beşerin derdine derman olur ancak Kur'an,
Onsuz artık, canavardan beterdir insan.