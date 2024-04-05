Giriş Tarihi: 05.04.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
06:58
CUMA MESAJLARI 2024 Kadir Gecesi özel yayında! En güzel, dualı, resimli, anlamlı Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar
Kadir Gecesi'nin idrak edildiği bu özel günde cuma namazı eda ediliyor. Bayram gibi kutlanan bu özel günde sevdiklerine Hayırlı Cumalar dilemek isteyenler Cuma mesajları resimli 2024 galerisine yöneldi. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen leyletü'l Kadr ibadetle dolu geçiriliyor. Ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajı ve sözleri sosyal medyada paylaşılmaya başladı. İşte; en güzel, kısa, uzun, Kadir Gecesi özel Cuma mesajları ve görselleri...