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Haberler Galeri CUMA MESAJLARI 2024 Kadir Gecesi özel yayında! En güzel, dualı, resimli, anlamlı Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar
Giriş Tarihi: 05.04.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 06:58

CUMA MESAJLARI 2024 Kadir Gecesi özel yayında! En güzel, dualı, resimli, anlamlı Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

Kadir Gecesi'nin idrak edildiği bu özel günde cuma namazı eda ediliyor. Bayram gibi kutlanan bu özel günde sevdiklerine Hayırlı Cumalar dilemek isteyenler Cuma mesajları resimli 2024 galerisine yöneldi. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen leyletü'l Kadr ibadetle dolu geçiriliyor. Ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajı ve sözleri sosyal medyada paylaşılmaya başladı. İşte; en güzel, kısa, uzun, Kadir Gecesi özel Cuma mesajları ve görselleri...

CUMA MESAJLARI 2024 Kadir Gecesi özel yayında! En güzel, dualı, resimli, anlamlı Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleriyle gündemde. Kadir Gecesi'nin idrak edildiği Ramazan ayının 27. gecesi öncesinde İslam alemi cuma namazlarını eda edecek. 5 Nisan günü Müslümanlar arasında paylaşılmaya başlanan Hayırlı Cumalar mesajları yakın mercek altına alındı. Cuma sözleri en çok araştırılanlar arasında. İşte; ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları 2024....

CUMA MESAJLARI 2024 Kadir Gecesi özel yayında! En güzel, dualı, resimli, anlamlı Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

Cuma Mesajları 1: "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Cuma Mesajları 2: Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Cuma Mesajları 3: Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

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CUMA MESAJLARI 2024 Kadir Gecesi özel yayında! En güzel, dualı, resimli, anlamlı Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

Cuma Mesajları 4: "Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Cuma Mesajları 5: Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 2024 Kadir Gecesi özel yayında! En güzel, dualı, resimli, anlamlı Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

Cuma Mesajları 6: Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı? O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…

Cuma Mesajları 7: Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar

CUMA MESAJLARI 2024 Kadir Gecesi özel yayında! En güzel, dualı, resimli, anlamlı Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

Cuma Mesajları 8: Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

Cuma Mesajları 9: Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma Mesajları 10: Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

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