Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024 || Ramazan özel, dualı, kısa-uzun Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 07:03 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 07:03

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024 || Ramazan özel, dualı, kısa-uzun Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Ramazan ayını idrak etmeye devam eden İslam alemi adım adım Kadir Gecesine yaklaşıyor. İbadetle dolu geçirilen bu özel günlerde sevdiklerine Hayırlı Cumalar dilemek isteyenler Cuma mesajları 2024 araştırmasına çıktı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadisleri ışığında düzenlenen mesajlar en çok tercih edilenler arasında. Cami fotoğraflarıyla birlikte en güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri sabah.com.tr'de!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024 || Ramazan özel, dualı, kısa-uzun Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Ramazan'a özel Cuma mesajları 2024 resimli ve yazılı seçenekleri ile yayında. 11 ayın sultanında sona yaklaşılırken oruç ibadetiyle birlikte namazlarını da eda eden Müslümanlar, camilerin yolunu tutuyor. Cuma mesajı ve sözleri ile bayram niteliğindeki bu özel günü kutlamak isteyenler farklı seçeneklere yöneldi. İşte, dualı, ayetli, hadisli ve resimli Cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024 || Ramazan özel, dualı, kısa-uzun Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024 || Ramazan özel, dualı, kısa-uzun Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024 || Ramazan özel, dualı, kısa-uzun Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı? O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024 || Ramazan özel, dualı, kısa-uzun Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

SON DAKİKA