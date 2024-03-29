Giriş Tarihi: 29.03.2024 07:03
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
07:03
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024 || Ramazan özel, dualı, kısa-uzun Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
Ramazan ayını idrak etmeye devam eden İslam alemi adım adım Kadir Gecesine yaklaşıyor. İbadetle dolu geçirilen bu özel günlerde sevdiklerine Hayırlı Cumalar dilemek isteyenler Cuma mesajları 2024 araştırmasına çıktı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadisleri ışığında düzenlenen mesajlar en çok tercih edilenler arasında. Cami fotoğraflarıyla birlikte en güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri sabah.com.tr'de!