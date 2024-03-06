Giriş Tarihi: 06.03.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
16:53
Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’tan Yavaş’a manidar soru: Projem yok diyorsun, neden aday oluyorsun?
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Büyükşehir Belediye bütçesinin kaynakları verimli kullanılmadığını söyledi. Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a projesi yoksa neden aday olduğunu da sordu. Altınok, Yavaş'a eleştirilerini, "Bazılarını Ankara'dan çok Londra'da görüyorlar. Yani Ankara sokaklarında o kadar gören yok. Londra sokaklarında daha çok gören var." şeklinde sürdürdü.