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Haberler Galeri Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’tan Yavaş’a manidar soru: Projem yok diyorsun, neden aday oluyorsun?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 16:53

Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’tan Yavaş’a manidar soru: Projem yok diyorsun, neden aday oluyorsun?

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Büyükşehir Belediye bütçesinin kaynakları verimli kullanılmadığını söyledi. Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a projesi yoksa neden aday olduğunu da sordu. Altınok, Yavaş'a eleştirilerini, "Bazılarını Ankara'dan çok Londra'da görüyorlar. Yani Ankara sokaklarında o kadar gören yok. Londra sokaklarında daha çok gören var." şeklinde sürdürdü.

TOLGA ÖZLÜ
Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’tan Yavaş’a manidar soru: Projem yok diyorsun, neden aday oluyorsun?

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetimini ziyaret etti. Ziyarette Akyurt Fuar Alanı'nın tamamlanacağını ve Ankara'ya 10 yeni organize sanayi bölgesi kuracaklarını söyleyen Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’tan Yavaş’a manidar soru: Projem yok diyorsun, neden aday oluyorsun?

"Fuar alanı Ankara'ya, sanayimize, ülkemize çok şey kazandıracak. Öyle ülkeler var ki bunları gidip görüyorsunuz. 7 milyon, 8 milyon, 13 milyon, 20 milyon kişinin ziyaret ettiği şehirler var. Artık dünyada ülkeler değil şehirler yarışıyor. Şehirlerde de belediye başkanının misyonu, şehirdir. Şehrin misyonu, belediye başkanıdır. Şehir belediye başkanının, belediye başkanı şehrin aynasıdır. İrili ufaklı 13 organize sanayi bölgemiz var. Onların altyapısını, üstyapısını, sosyal tesislerini yapacağız. İşçilerimiz nefes alacak. Ankara'da 10 tane daha organize sanayi bölgesi olsa işsizlik problemi kalmaz. Yan sektörlerle birlikte 500 bin kişiye iş imkanı sağlanır."

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Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’tan Yavaş’a manidar soru: Projem yok diyorsun, neden aday oluyorsun?

"PROJESİZ BİR BELEDİYE BAŞKANI"

Ankara'nın yatırımcılar için önemli lojistik avantaja sahip olduğunun altını çizen Altınok şunları kaydetti:
"Avrupalı, Türkiye'de yatırım yapmak istiyor. Çinli, Türkiye'de yatırım yapmak istiyor. Allah korusun, İstanbul'da yaşanabilecek olası bir deprem nedeniyle fay hatlarına yakın olan birçok şirket veya holding İstanbul'dan fabrikalarını taşıma kararı aldı. Nereye taşıyorlar peki? Ankara'ya. Niye Ankara? Havalimanı var. Demiryolu ağlarımız var.

Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’tan Yavaş’a manidar soru: Projem yok diyorsun, neden aday oluyorsun?

Karayolu ağımız lojistik açıdan avantajlı. Tüm bu parametreler Ankara'yı ön planda tutuyor. Bu anlamda sanayicilerimizin, iş insanlarımızın önünü açmak için ne gerekiyorsa yapacağız "Benden proje beklemeyin" diyen bir belediye başkanı var. Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayısın. Kasaba adayı değilsin. Cumhuriyetimizin başkentine adaysın. "Benim projem yok" diyorsun. O zaman neden aday oluyorsun? Takdir Ankaralıların."

Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’tan Yavaş’a manidar soru: Projem yok diyorsun, neden aday oluyorsun?

ANKARA SOKAKLARI DEĞİL LONDRA SOKAKLARI

Altınok, Ankara'yı her alanında geliştireceklerini, bunu da esnaf, iş insanı ve tüm Ankaralılarla birlikte yapacaklarını söyledi. Sadece seçimden seçime iş insanlarının kapısını çalmayacağını her zaman onların yanında olacağını dile getirerek, "Sanayide, ekonomide, sanatta, kültürde, sporda her alanda Ankara'yı hızlı bir şekilde geliştireceğiz.

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