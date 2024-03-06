Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’tan Yavaş’a manidar soru: Projem yok diyorsun, neden aday oluyorsun?

"Fuar alanı Ankara'ya, sanayimize, ülkemize çok şey kazandıracak. Öyle ülkeler var ki bunları gidip görüyorsunuz. 7 milyon, 8 milyon, 13 milyon, 20 milyon kişinin ziyaret ettiği şehirler var. Artık dünyada ülkeler değil şehirler yarışıyor. Şehirlerde de belediye başkanının misyonu, şehirdir. Şehrin misyonu, belediye başkanıdır. Şehir belediye başkanının, belediye başkanı şehrin aynasıdır. İrili ufaklı 13 organize sanayi bölgemiz var. Onların altyapısını, üstyapısını, sosyal tesislerini yapacağız. İşçilerimiz nefes alacak. Ankara'da 10 tane daha organize sanayi bölgesi olsa işsizlik problemi kalmaz. Yan sektörlerle birlikte 500 bin kişiye iş imkanı sağlanır."