Denizli’de CHP ilçe binasının balkonu çökmüştü! Bir kişi hayatını kaybetti

"AİLESİNE VE PARTİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, "31 Mart seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre yaşadığımız sevincin yanında bir de üzüntü yaşadık.