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Haberler Galeri Denizli’de CHP ilçe binasının balkonu çökmüştü! Bir kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 01.04.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 10:31

Denizli’de CHP ilçe binasının balkonu çökmüştü! Bir kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarını kutlamak isteyen birçok partili, CHP ilçe binasına geldi. Kutlamalar coşkulu bir şekilde sürerken, kalabalık bir grup ilçe binasındaki iki balkonu doldurdu ancak ağırlığı kaldıramayan balkonlardan birisi çöktü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılardan başına darbe alan CHP İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Denizli’de CHP ilçe binasının balkonu çökmüştü! Bir kişi hayatını kaybetti

2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Denizli'nin Tavas ilçesinde CHP Belediye Başkan Adayı Kadir Tatık yarışı önde tamamladı. Resmi olmayan sonuçların belli olmaya başlamasının ardından birçok partili, seçim zaferini kutlamak için Yeni Mahalle Karağolanoğlu Caddesi'nde bulunan parti binası önünde toplandı.

Denizli’de CHP ilçe binasının balkonu çökmüştü! Bir kişi hayatını kaybetti

BALKON ÇÖKTÜ: 3'Ü AĞIR 8 YARALI

Caddede devam eden kutlamaların yanı sıra ikinci kattaki parti binasına çıkan kalabalık bir grup, ilçe binasının iki balkonunu doldurdu. Kutlamalar coşku içerisinde devam ederken, ağırlığı daha fazla kaldıramayan balkonlardan birisi üzerindekilerle birlikte çöktü.

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Denizli’de CHP ilçe binasının balkonu çökmüştü! Bir kişi hayatını kaybetti

Balkonun çökmesi sonucu caddede ve balkonda bulunan partililerden 3'ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Denizli’de CHP ilçe binasının balkonu çökmüştü! Bir kişi hayatını kaybetti

CHP İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan başına darbe alan ve hayati tehlikesi bulunan CHP İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, Tavas Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Palaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabah saatlerinde hayatı kaybetti.

Denizli’de CHP ilçe binasının balkonu çökmüştü! Bir kişi hayatını kaybetti

"AİLESİNE VE PARTİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, "31 Mart seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre yaşadığımız sevincin yanında bir de üzüntü yaşadık.

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