Giriş Tarihi: 01.04.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
10:31
Denizli’de CHP ilçe binasının balkonu çökmüştü! Bir kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarını kutlamak isteyen birçok partili, CHP ilçe binasına geldi. Kutlamalar coşkulu bir şekilde sürerken, kalabalık bir grup ilçe binasındaki iki balkonu doldurdu ancak ağırlığı kaldıramayan balkonlardan birisi çöktü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılardan başına darbe alan CHP İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.