Dijital Dünya Savaşı: Türkiye de harekete geçti! Ankara ve İstanbul’da merkez kurulacak

Şimdi ise TikTok'un ulusal güvenlik riskleri oluşturarak ABD'li kullanıcıları verilerini paylaşmaya zorladığı ve algoritmalarla ABD vatandaşlarına yanlış bilgi ve propaganda aktarmak için kullanıldığına dair endişeler bu savaşta yeni bir cephe açılmasına neden oldu.