Giriş Tarihi: 26.04.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
10:36
Dijital Dünya Savaşı: Türkiye de harekete geçti! Ankara ve İstanbul'da merkez kurulacak
ABD'nin Çin merkezli sosyal medya platformu Tiktok'un ülkedeki vatandaşların verilerini paylaşmaya zorladığı, ABD vatandaşlarına yanlış bilgi ve propaganda içerikleri sunduğu gerekçesiyle "ya sat ya da kapatacağım" kararı Türkiye'yi de alarma geçirdi. Daha önce ABD merkezli uygulamaların Türkleri veri paylaşmaya zorlaması nedeniyle çok sayıda yerli uygulama açılırken şimdi de Çin'in dijital dünyadaki yükselişine karşı harekete geçildi.