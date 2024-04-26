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Haberler Galeri Dijital Dünya Savaşı: Türkiye de harekete geçti! Ankara ve İstanbul'da merkez kurulacak
Giriş Tarihi: 26.04.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 10:36

Dijital Dünya Savaşı: Türkiye de harekete geçti! Ankara ve İstanbul'da merkez kurulacak

ABD'nin Çin merkezli sosyal medya platformu Tiktok'un ülkedeki vatandaşların verilerini paylaşmaya zorladığı, ABD vatandaşlarına yanlış bilgi ve propaganda içerikleri sunduğu gerekçesiyle "ya sat ya da kapatacağım" kararı Türkiye'yi de alarma geçirdi. Daha önce ABD merkezli uygulamaların Türkleri veri paylaşmaya zorlaması nedeniyle çok sayıda yerli uygulama açılırken şimdi de Çin'in dijital dünyadaki yükselişine karşı harekete geçildi.

BARIŞ ŞİMŞEK
Dijital Dünya Savaşı: Türkiye de harekete geçti! Ankara ve İstanbul’da merkez kurulacak

Birinci Dijital Dünya Savaşları adı verilen bu süreçte Ankara'da bir adet İstanbul'da ise iki adet İnternet Değişim Noktaları (İDN) kurulacak. Eğer bu noktalar yurtdışına veri çıkışına çare olmazsa Türkiye'de de TikTok'un yasaklanması gündeme alınacak.

Dijital Dünya Savaşı: Türkiye de harekete geçti! Ankara ve İstanbul’da merkez kurulacak

ABD, Çinli ByteDance şirketinin sahip olduğu sosyal medya platformu TikTok için yasa tasarısını onayladı. Yasa tasarısına göre, ABD'de 170 milyon kullanıcıya sahip TikTok ABD'nin uygun gördüğü birine satılmazsa ülkede yasaklanacak. Bunun için TikTok'a 12 aylık süre tanındı.

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Dijital Dünya Savaşı: Türkiye de harekete geçti! Ankara ve İstanbul’da merkez kurulacak

DİJİTAL SAVAŞ DÜNYAYA YAYILDI

Çin ve ABD'nin dijital dünyadaki hakimiyeti nedeniyle Avrupa, Çinli şirketleri pazarlarına sokmazken ABD'li şirketlere ise cezai yaptırımlar uyguluyor. Son olarak AB, Facebook, Instagram gibi uygulamaların sahibi META'ya kullanıcı verilerinin doğru kullanılmadığı gerekçesiyle 1.2 milyar euro ceza kesmişti.

Dijital Dünya Savaşı: Türkiye de harekete geçti! Ankara ve İstanbul’da merkez kurulacak

Şimdi ise TikTok'un ulusal güvenlik riskleri oluşturarak ABD'li kullanıcıları verilerini paylaşmaya zorladığı ve algoritmalarla ABD vatandaşlarına yanlış bilgi ve propaganda aktarmak için kullanıldığına dair endişeler bu savaşta yeni bir cephe açılmasına neden oldu.

Dijital Dünya Savaşı: Türkiye de harekete geçti! Ankara ve İstanbul’da merkez kurulacak

TÜRKİYE'DE 30.8 MİLYON TİKTOK KULLANICISI VAR

Türkiye'de ise Ocak 2023'te yayınlanan son veriler ışığında 30,8 milyon Tiktok kullanıcısı bulunuyor. TikTok, son dönemde Türkiye'de de özellikle müstehcen içerikler sebebiyle gündeme gelmiş ve TBMM'ye davet dilerek Türkiye'deki faaliyetleri hakkında bilgi talep edilmişti.

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