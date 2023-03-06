Giriş Tarihi: 06.03.2023 06:45
Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
06:47
Dolmabahçe'deki tarihi toplantıya katılan akademisyenler konuştu: "İlk kez böyle üst düzel bir toplantı gördük"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısına katılan deprem uzmanları, 7,5 saatlik toplantının detaylarını anlattı. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Yılların hocasıyım, insanlar rektörleriyle öyle kolay kolay bir araya gelemiyor... Çok etkileyiciydi..."derken, Prof. Dr. Okan Tüysüz: "Faydalı bir toplantıydı. İlk defa böyle üst düzey bir toplantı olmasını anlamlı buldum" ifadelerini kullandı.