Dolmabahçe'deki tarihi toplantıya katılan akademisyenler konuştu: "İlk kez böyle üst düzel bir toplantı gördük"

Prof.Dr. Mustafa Kumral:

"Sayın Cumhurbaşkanı 7,5 saat boyunca herkese söz verdi, herkes açık açık fikrini belirtti. Ortak bir mesaj vardı ama tüm hocalarımızın konuşmalarında farklı vurgular vardı ve bunlar çok önemliydi. Bunlar tek tek not alındı... Ulusal Risk Kalkanı Modeli projesi kapsamında şu anda 9 tane olan politikalar kurulu 10'a çıkarılmış oluyor. Ayrıca Türkiye Afet Politikalar Kurulu oluşturuluyor. Bu kurulda sadece depremle alakalı değil, yangın; sel ve kuraklık gibi tüm afetlere yönelik çalışmalar yürütülecek. Türkiye'nin afet ülkesi olduğu artık net bir şekilde ortaya çıktığı için bütün afetlerle alakalı bir politika belirleme yoluna gidiliyor. "