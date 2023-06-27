Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünyada savaş doktrinini değiştirecek sistem MMU KAAN! SABAH, Milli Muharip Uçak'ın süper özelliğini açıklıyor
Giriş Tarihi: 27.06.2023 07:07 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 07:09

Dünyada savaş doktrinini değiştirecek sistem MMU KAAN! SABAH, Milli Muharip Uçak'ın süper özelliğini açıklıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli teknoloji hamleleriyle savunma sanayinde dünya markası haline gelen Türkiye, parmak ısırtan teknolojisiyle Milli Muharip Uçak KAAN'ı geçtiğimiz ay hangardan çıkardı.5. nesil teknolojiye sahip KAAN, kardeşleri TUSAŞ yapımı ANKA-3 SİHA ve yüksek hızlı hedef uçağı SÜPER ŞİMŞEK ile savaş doktrinini de değiştirecek.

BETÜL USTA
Dünyada savaş doktrinini değiştirecek sistem MMU KAAN! SABAH, Milli Muharip Uçak’ın süper özelliğini açıklıyor

KAAN pilotunun takacağı süper teknolojik özel bir kaskla havada Milli Muharip Uçak SİHA'larla konuşacak.

Dünyada savaş doktrinini değiştirecek sistem MMU KAAN! SABAH, Milli Muharip Uçak’ın süper özelliğini açıklıyor

Kol uçuşu gerçekleştirecek "mükemmel üçlü" düşmanın hava savunma sisteminin kafasını karıştıracak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyada savaş doktrinini değiştirecek sistem MMU KAAN! SABAH, Milli Muharip Uçak’ın süper özelliğini açıklıyor

KAAN minimüm risk altında ana hedefleri yerle bir ederken, operasyonlarda maliyeti çok daha az olan SİHA'lar ve Süper Şimşek ileri sürülecek.

Dünyada savaş doktrinini değiştirecek sistem MMU KAAN! SABAH, Milli Muharip Uçak’ın süper özelliğini açıklıyor

KAAN MİNİMUM RİSKLE İMHA EDECEK

İlk etapta SİHA'lar hedeflere KAAN tarafından yönlendirilecek. ANKA 3'ün görünmezlik kabiliyetinden istifade edilecek ve fırlatılacak SÜPER Şimşek hedefe yönelecek.

Dünyada savaş doktrinini değiştirecek sistem MMU KAAN! SABAH, Milli Muharip Uçak’ın süper özelliğini açıklıyor

O anda yaydığı frekansla savaş uçağı gibi algılanacak. Bu sırada KAAN da asıl hedefleri minimum risk ile imha edecek.

SON DAKİKA