Giriş Tarihi: 27.06.2023 07:07
Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
07:09
Dünyada savaş doktrinini değiştirecek sistem MMU KAAN! SABAH, Milli Muharip Uçak'ın süper özelliğini açıklıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli teknoloji hamleleriyle savunma sanayinde dünya markası haline gelen Türkiye, parmak ısırtan teknolojisiyle Milli Muharip Uçak KAAN'ı geçtiğimiz ay hangardan çıkardı.5. nesil teknolojiye sahip KAAN, kardeşleri TUSAŞ yapımı ANKA-3 SİHA ve yüksek hızlı hedef uçağı SÜPER ŞİMŞEK ile savaş doktrinini de değiştirecek.