Giriş Tarihi: 27.07.2023 14:31
Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
14:34
Dünyanın en güçlü orduları 2023 sıralaması belli oldu: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…
NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine Türkiye'nin Kosova'da bir komando taburu görevlendirilmesinin ardından dünyanın en güçlü orduları listesi merak konusu oldu. ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılının askeri gücü en yüksek ülkelerini sıraladı. lobal Firepower tarafından yapılan liste hazırlanırken ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Peki bu listede Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte 2023'ün en güçlü orduları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri…