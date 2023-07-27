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Haberler Galeri Dünyanın en güçlü orduları 2023 sıralaması belli oldu: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…
Giriş Tarihi: 27.07.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 14:34

Dünyanın en güçlü orduları 2023 sıralaması belli oldu: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine Türkiye'nin Kosova'da bir komando taburu görevlendirilmesinin ardından dünyanın en güçlü orduları listesi merak konusu oldu. ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılının askeri gücü en yüksek ülkelerini sıraladı. lobal Firepower tarafından yapılan liste hazırlanırken ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Peki bu listede Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte 2023'ün en güçlü orduları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri…

Dünyanın en güçlü orduları 2023 sıralaması belli oldu: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi dikkat çekti. NATO'nun 2. en büyük ordusuna sahip olan Türkiye birçok önemli ülkeyi geride bırakmayı başardı. Peki hangi ülkeler kaçıncı sırada. İşte Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi...

Dünyanın en güçlü orduları 2023 sıralaması belli oldu: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

100- KAMERUN

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Dünyanın en güçlü orduları 2023 sıralaması belli oldu: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

99-MOĞOLİSTAN

Dünyanın en güçlü orduları 2023 sıralaması belli oldu: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

98-ZİMBABVE

Dünyanın en güçlü orduları 2023 sıralaması belli oldu: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

97-ÇAD

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