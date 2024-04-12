Giriş Tarihi: 12.04.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
10:42
EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024-EKPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS 2024) için geri sayım başladı. Bu sene kamu kurum ve kuruluşlarının engelli kadrolarındaki ilanlara başvurmak isteyen adaylar sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladı. ÖSYM 2024 yılı takvimine göre EKPSS 2024 yılı oturumu nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Peki 2024-EKPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2024-EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? İşte detaylar