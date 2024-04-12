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Haberler Galeri EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024-EKPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 12.04.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 10:42

EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024-EKPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS 2024) için geri sayım başladı. Bu sene kamu kurum ve kuruluşlarının engelli kadrolarındaki ilanlara başvurmak isteyen adaylar sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladı. ÖSYM 2024 yılı takvimine göre EKPSS 2024 yılı oturumu nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Peki 2024-EKPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2024-EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? İşte detaylar

EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024-EKPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 sınav takvimi sonrası EKPSS sınav tarihleri belli oldu 2024 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) nisan ayında 81 il merkezinde uygulanacak. Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı uygulanacak adaylar sınav için heyecanla bekliyor. Peki, sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar

EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024-EKPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

EKPSS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Bu sene ÖSYM tarından yayımlanan sınav takvimine göre EKPSS 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak. Sınavın sonuçlarıysa 23 Mayıs tarihinde açıklanacak.

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EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024-EKPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

EKPPS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

EKPSS sınava giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Sınava giriş belgesi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden paylaşılması bekleniyor.

Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz, fotoğrafınız, engel durumunuz, varsa engeliniz nedeniyle kullandığınız araç gereç, yardımcı isteği, sınav süresi ile öğrenim durumunuz bulunmaktadır.

EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024-EKPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldığında aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://ais.osym.gov.tr/

EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024-EKPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

E-KPSS NEDİR?

Engelli kamu personeli seçme sınavı ile birlikte engeli bulunan bireyler kamu alanlarında iş sahibi olmaktadır. Aynı zamanda E-KPSS nedir diye düşünüldüğünde engelli bireylerin devlet kurumları içinde iş sahibi olması için girilen sınavdır.

Beden ve zihin olmak üzere iki aşamadan herhangi bir tanesinde engeli bulunan bireyler için uygun olunduğu koşullarda iş imkanları sunulmaktadır. Yönetmeliğe uygun olarak gerekli şartların bulundurulması halinde ve yaş durumunun uygun olması ile sınava hak tanınmaktadır.

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