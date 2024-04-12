EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024-EKPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

E-KPSS NEDİR?

Engelli kamu personeli seçme sınavı ile birlikte engeli bulunan bireyler kamu alanlarında iş sahibi olmaktadır. Aynı zamanda E-KPSS nedir diye düşünüldüğünde engelli bireylerin devlet kurumları içinde iş sahibi olması için girilen sınavdır.



Beden ve zihin olmak üzere iki aşamadan herhangi bir tanesinde engeli bulunan bireyler için uygun olunduğu koşullarda iş imkanları sunulmaktadır. Yönetmeliğe uygun olarak gerekli şartların bulundurulması halinde ve yaş durumunun uygun olması ile sınava hak tanınmaktadır.



