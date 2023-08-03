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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu’nun değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı! O isim açıkladı: Değişim mutlaka olmalı ama...
Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 09:42

Ekrem İmamoğlu’nun değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı! O isim açıkladı: Değişim mutlaka olmalı ama...

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde tarihi yenilgi aldı. Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değilim rüzgarları ise genel merkezde panik yarattı… Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu korumak için hamlelerini sıralasa da başarılı olamadı. Gizli darbe toplantıları ile destek arayışını sürdüren Ekrem İmamoğlu ise vites artırdı… Son olarak değişim yemeği yediği eski SHP ve CHP liderleri Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öymen'le fotoğraf paylaştı… Kemal Kılıçdaroğlu'nu panikleten o yemeğin perde arkası ortaya çıktı. Hikmet Çetin, ilk kez bu kadar net açıklamalar yaptı. Seçimleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği politikayı başarısızlık olarak değerlendiren Çetin "Değişim mutlaka olmalı" mesajını paylaştı. İşte detaylar…

Ekrem İmamoğlu’nun değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı! O isim açıkladı: Değişim mutlaka olmalı ama...

Türkiye, tarihi seçimleri geride bıraktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, seçimlerde tarihi bir başarı kazandı. Ancak muhalefet hüsranı yaşadı. Türkiye'yi yönetme hayalini kapılan 8'li koalisyon yenilginin ardından adeta dağıldı. CHP'den İYİ Parti'ye kadar her partide kriz yaşandı.

Ekrem İmamoğlu’nun değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı! O isim açıkladı: Değişim mutlaka olmalı ama...

YENİLGİNİN FATURASI KILIÇDAROĞLU'NA YAZILDI!

Bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerin hepsi yenilginin faturasını CHP genel başkanına yazdı. İlk olarak Ekrem İmamoğlu değişim şart diyerek CHP liderine karşı kazan kaldırdı.

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Ekrem İmamoğlu’nun değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı! O isim açıkladı: Değişim mutlaka olmalı ama...

CHP GENEL BAŞKANI OLMAK İSTİYOR

2019'da bu yana İstanbul için tek bir yatırım yapmayan Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlere sayılı süre kala CHP genel başkanlık koltuğuna oturmak için kolları sıvadı.

Ekrem İmamoğlu’nun değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı! O isim açıkladı: Değişim mutlaka olmalı ama...

BABA OĞUL GİBİYDİLER DÜŞMAN OLDULAR!

Baba oğul gibiyiz diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldıran Ekrem İmamoğlu, CHP'nin kilit isimlerini de yanına aldı.

Ekrem İmamoğlu’nun değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı! O isim açıkladı: Değişim mutlaka olmalı ama...

Medya yolu ile Kemal Kılıçdaroğlu'na baskıyı artıran Ekrem İmamoğlu, bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakını olan isimlerle gizli darbe toplantıları bile planladı. Bu toplantının ifşa olması ile vites artıran Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamalarla genel başkan olmak istediğini açık açık vurguladı.

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