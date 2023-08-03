Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 09:42

Ekrem İmamoğlu’nun değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı! O isim açıkladı: Değişim mutlaka olmalı ama...

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde tarihi yenilgi aldı. Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değilim rüzgarları ise genel merkezde panik yarattı… Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu korumak için hamlelerini sıralasa da başarılı olamadı. Gizli darbe toplantıları ile destek arayışını sürdüren Ekrem İmamoğlu ise vites artırdı… Son olarak değişim yemeği yediği eski SHP ve CHP liderleri Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öymen'le fotoğraf paylaştı… Kemal Kılıçdaroğlu'nu panikleten o yemeğin perde arkası ortaya çıktı. Hikmet Çetin, ilk kez bu kadar net açıklamalar yaptı. Seçimleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği politikayı başarısızlık olarak değerlendiren Çetin "Değişim mutlaka olmalı" mesajını paylaştı. İşte detaylar…