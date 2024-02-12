Ekrem İmamoğlu’nun Küçükçekmece saldırısıyla ilgili mesajındaki kaynağı kim?

Pek çok kişi İmamoğlu'nun polisten bile önce olayın AK Parti adayıyla ilgili olmadığına dair net ifadelerinin dayanağını merak ettiğini ifade etti.

Dün bu soruyu İmamoğluna yakın kaynaklara sordum.

İmamoğlu'nun olayla ilgili kanaat belirten ifadelerinin kaynağını açıklamadılar. Şu ana kadar olayın siyasi olduğuyla ilgili ortada bir iddia göremediklerini söylemekle yetindiler.