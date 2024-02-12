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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu’nun Küçükçekmece saldırısıyla ilgili mesajındaki kaynağı kim?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 09:47

Ekrem İmamoğlu’nun Küçükçekmece saldırısıyla ilgili mesajındaki kaynağı kim?

Gündem, AK Parti'nin İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında yaşanan silahlı saldırıydı. Bir vatandaşımızın ağır yaralandığı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ancak en dikkat çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olaydan hemen sonra yayınladığı mesajdı. İmamoğlu'nun polisten bile önce yayınladığı o mesaj, kafaları karıştırdı. SABAH gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü yazısında "Gerçekleşen olayın, siyasi bir boyutu olmadığını sizlerle paylaşmak isterim" diyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi nasıl bu kadar emin konuşuyor?" ifadelerini kullandı. İşte "Çok zor bir soru sormuyoruz" diyen Melih Altınok'un bugünkü yazısı…

MELİH ALTINOK
Ekrem İmamoğlu’nun Küçükçekmece saldırısıyla ilgili mesajındaki kaynağı kim?

AK Parti'nin İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda 17 el ateş açıldı, bir vatandaş ağır yaralandı.

Uzun namlulu silahların kullanıldığı saldırıya karşı siyaset cephesi topyekün bir tavır aldı.

Ekrem İmamoğlu’nun Küçükçekmece saldırısıyla ilgili mesajındaki kaynağı kim?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyorum... Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız" açıklamasını yaptı.

Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olaydan hemen sonra paylaştığı "Küçükçekmece'deki bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı..." şeklindeki mesajı tartışma yarattı.

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Ekrem İmamoğlu’nun Küçükçekmece saldırısıyla ilgili mesajındaki kaynağı kim?

Pek çok kişi İmamoğlu'nun polisten bile önce olayın AK Parti adayıyla ilgili olmadığına dair net ifadelerinin dayanağını merak ettiğini ifade etti.

Dün bu soruyu İmamoğluna yakın kaynaklara sordum.

İmamoğlu'nun olayla ilgili kanaat belirten ifadelerinin kaynağını açıklamadılar. Şu ana kadar olayın siyasi olduğuyla ilgili ortada bir iddia göremediklerini söylemekle yetindiler.

Ekrem İmamoğlu’nun Küçükçekmece saldırısıyla ilgili mesajındaki kaynağı kim?

Anladığım kadarıyla İmamoğlu'nun kaynağı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi.

Emniyette 150 kişilik kamera ekibi MOBESE kayıtlarını titizlikle inceliyor. Saldırıya ilişkin şüphelilerden bazıları da yakalandı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu’nun Küçükçekmece saldırısıyla ilgili mesajındaki kaynağı kim?

Peki "Gerçekleşen olayın, siyasi bir boyutu olmadığını sizlerle paylaşmak isterim" diyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi nasıl bu kadar emin konuşuyor?

Çok zor bir soru sormuyoruz, isim istemiyoruz.

Açık olmadıkça kamuoyunda olayın üstünü örtmeye çalıştığınız, birilerini korumaya çalıştığınız algısı oluşuyor, farkında değil misiniz?

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