Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
09:47
Ekrem İmamoğlu’nun Küçükçekmece saldırısıyla ilgili mesajındaki kaynağı kim?
Gündem, AK Parti'nin İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında yaşanan silahlı saldırıydı. Bir vatandaşımızın ağır yaralandığı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ancak en dikkat çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olaydan hemen sonra yayınladığı mesajdı. İmamoğlu'nun polisten bile önce yayınladığı o mesaj, kafaları karıştırdı. SABAH gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü yazısında "Gerçekleşen olayın, siyasi bir boyutu olmadığını sizlerle paylaşmak isterim" diyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi nasıl bu kadar emin konuşuyor?" ifadelerini kullandı. İşte "Çok zor bir soru sormuyoruz" diyen Melih Altınok'un bugünkü yazısı…