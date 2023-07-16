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Haberler Galeri "En büyük aşkı vatanıydı eşimin! 15 Temmuz'da 'önce vatan' deyip göreve koştu!"
Giriş Tarihi: 16.07.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 07:51

"En büyük aşkı vatanıydı eşimin! 15 Temmuz'da 'önce vatan' deyip göreve koştu!"

Ankara hava sahasında halka korku salmak için uçuşlarını sürdüren FETÖ'cü hainler kısa bir süre sonra sadece korku vermek için uçmadıklarını akla bile gelmeyecek bir hainlikle ortaya çıkardı. Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na bomba yağdırdı. 25 yıllık görevi boyunca vatan ve bayrak aşkı için gitmediği operasyon kalmayan başkomiser Bülent Yurtseven de FETÖ'cü hainlerin bombardımanı sonrası şehit oldu. Başkomiser Bülent'in eşi Hilal Yurtseven, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını ve kahraman eşini SABAH'a anlattı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
En büyük aşkı vatanıydı eşimin! 15 Temmuz’da ’önce vatan’ deyip göreve koştu!

Tarih 15 Temmuz 2016. Yer Ankara Gölbaşı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri yapılanmasının darbe girişimine kalkıştığı duyulur duyulmaz Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda hareketli saatler yaşanıyor. Özel Harekât Dairesi'nde görevli başkomiser Bülent Yurtseven ise (48) başkanlığa intikal etmek üzere apar topar hazırlanıp evden çıkıyor. Kapı önünde eşi onu uğurlarken her vatan görevine gittiğinde yaptığı gibi Allah'a emanet ediyor Bülent başkomiseri...

En büyük aşkı vatanıydı eşimin! 15 Temmuz’da ’önce vatan’ deyip göreve koştu!

O ise son kez eşine el salladığından habersiz 'Önce vatan' diyerek Gölbaşı'na hareket ediyor. FETÖ'cülerin ele geçirdiği F16'lar ise Ankara hava sahasında halka korku salmak için uçuşlarını sürdürürken kısa bir süre sonra sadece korku vermek için uçmadıkları akla bile gelmeyecek bir hainlikle ortaya çıkıyor. F16'ları ele geçiren FETÖ'cü hainler Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı semalarında uçarken vatan görevine koşan Özel Harekâtçılar'ın üzerine bomba yağdırıyor. Gölbaşı'na işgal güçlerine karşı vatanı savunmaya giden Bülent başkomiser de bombalama sonucu yaralanıyor.


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En büyük aşkı vatanıydı eşimin! 15 Temmuz’da ’önce vatan’ deyip göreve koştu!

"SABAHA KADAR O ŞEKİLDE BİR HABER BEKLEDİM BİR UMUTLA..."

Bülent başkomiserin eşi Hilal Yurtseven (50) ise her şeyden habersiz 20'li yaşlarındaki kız çocukları Elif ve Kübra ile birlikte evde olan biteni anlamaya çalışıyor. Balkondan uçakların korkutucu seslerini duyuyor. Evinin konumu itibariyle TBMM'nin ve külliyenin bombalandığını görüyor. Ülkeye darbe olurken büyük bir tedirginlik de yaşıyor o an. Gölbaşı'nın bombalandığından ise henüz haberi yok. Acı bir telefon sesiyle irkilen Hilal hanım Gölbaşı Özel Harekât'ın FETÖ'cüler tarafından bombalandığını bir arkadaşından öğreniyor. O an dünyası başına yıkılıyor. Hemen eşini arıyor ama ona ulaşamıyor.

En büyük aşkı vatanıydı eşimin! 15 Temmuz’da ’önce vatan’ deyip göreve koştu!

Ardından eşinin Özel Harekât'tan arkadaşlarına ulaşıyor. Bülent başkomiserin can yoldaşları ise Hilal hanıma bir türlü gerçeği söyleyemiyor. "Bülent başkomiser daire dışında görevde" diyebiliyorlar ancak. Hilal Hanım o gün yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Sabaha kadar bir haber bekledim bir umutla... Sabaha karşı 04.30 ila 05.00 civarıydı, erkek kardeşim geldi. 'Hastanelere bakalım' dedi. Ben de onunla birlikte gitmek için ısrar ettim ama götürmedi beni. Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne gitti kardeşim.

En büyük aşkı vatanıydı eşimin! 15 Temmuz’da ’önce vatan’ deyip göreve koştu!

Eşimin yaralı olarak sisteme giriş yaptığını öğrenmiş. Ağır yaralı olan eşimi başka hastaneye sevk etmişler. O saatten itibaren ben de çıktım evden, hastaneleri araştırdık. Hacettepe Hastanesi'nde bulduk onu, çok ağır yaralıydı. O an şok yaşadım. 'Bu gerçek olamaz' diye düşündüm! Eşimi o şekilde gördüğümde dünya başıma yıkıldı."


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