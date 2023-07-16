Giriş Tarihi: 16.07.2023 07:33
Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
07:51
"En büyük aşkı vatanıydı eşimin! 15 Temmuz'da 'önce vatan' deyip göreve koştu!"
Ankara hava sahasında halka korku salmak için uçuşlarını sürdüren FETÖ'cü hainler kısa bir süre sonra sadece korku vermek için uçmadıklarını akla bile gelmeyecek bir hainlikle ortaya çıkardı. Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na bomba yağdırdı. 25 yıllık görevi boyunca vatan ve bayrak aşkı için gitmediği operasyon kalmayan başkomiser Bülent Yurtseven de FETÖ'cü hainlerin bombardımanı sonrası şehit oldu. Başkomiser Bülent'in eşi Hilal Yurtseven, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını ve kahraman eşini SABAH'a anlattı