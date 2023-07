"En büyük aşkı vatanıydı eşimin! 15 Temmuz'da 'önce vatan' deyip göreve koştu!"

"SABAHA KADAR O ŞEKİLDE BİR HABER BEKLEDİM BİR UMUTLA..."

Bülent başkomiserin eşi Hilal Yurtseven (50) ise her şeyden habersiz 20'li yaşlarındaki kız çocukları Elif ve Kübra ile birlikte evde olan biteni anlamaya çalışıyor. Balkondan uçakların korkutucu seslerini duyuyor. Evinin konumu itibariyle TBMM'nin ve külliyenin bombalandığını görüyor. Ülkeye darbe olurken büyük bir tedirginlik de yaşıyor o an. Gölbaşı'nın bombalandığından ise henüz haberi yok. Acı bir telefon sesiyle irkilen Hilal hanım Gölbaşı Özel Harekât'ın FETÖ'cüler tarafından bombalandığını bir arkadaşından öğreniyor. O an dünyası başına yıkılıyor. Hemen eşini arıyor ama ona ulaşamıyor.