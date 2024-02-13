Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!

CHP'de aday belirleme sürecine dair söylenecek çok söz var ama net söylenmesi gereken tek bir şey var!

Sevgili aday adayları ve onlara destek veren partili dostlarım! Kandırıldınız… Asla kaybetmiş gibi düşünüp kendinizi üzmeyin. Siz kimseyle yarışmadınız. Zaten "değişimin amacı ve tüm adayları" ilk günden belliydi.

Kurultayda ve aday belirleme sürecinde bir "müsamere" oynanması gerekiyordu. O oldu.

Hiçbiriniz; adaylaştırılan kişilerle yarışmadınız. Zaten, 29 Mayıs sabahında kimin Çankaya'ya getirileceği belliydi. Bakırköy'den Varto'ya; her şey belliydi.

Bir müsamereye ihtiyaç vardı!

Kurultayda "ÖNSEÇİM, demokrasi" falan demeliydi arkadaşlar. Ve günün sonunda kazanmalıydılar.

Sevgili Turan ve Avcılar adayları; siz kaybetmediniz. Çünkü zaten kimseyle yarışmadınız.