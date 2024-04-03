EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ || Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Evde bakım aylıkları her ayın 15'i ile 31'i arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla erken ödenmesi beklenen evde bakım maaşlarının erken ödeme tarihine dair bir açıklama bulunmuyor.



Ancak memur maaşlarının normal zamanında yatırılacağının açıklanması ardından evde bakım maaşlarının da her zamanki tarihlerde ödeneceği tahmin ediliyor.