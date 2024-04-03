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Haberler Galeri EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ || Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
Giriş Tarihi: 03.04.2024 07:39 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 07:40

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ || Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapılan ödeme "evde bakım maaşının" yatması hak sahipleri tarafından bekleniyor. Her ay düzenli olarak ödenen maaşın, bu ay Ramazan Bayramı olmasıyla sebebiyle erken yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Maaşın yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ || Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

İhtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım aylığı nisan ayı ödemesi bekleniyor. 2024 Ramazan ayı dolayısıyla evde bakım maaşı ödemelerinin de öne çekilmesi bekleniyor. Her ay 15 ile 31'i arasında hak sahiplerinin hesapların yatırılan evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ || Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Evde bakım aylıkları her ayın 15'i ile 31'i arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla erken ödenmesi beklenen evde bakım maaşlarının erken ödeme tarihine dair bir açıklama bulunmuyor.

Ancak memur maaşlarının normal zamanında yatırılacağının açıklanması ardından evde bakım maaşlarının da her zamanki tarihlerde ödeneceği tahmin ediliyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ || Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Nisan ayı ödemelerinin de 15 Nisan tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aralık ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ || Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ || Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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