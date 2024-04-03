EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ || Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Giriş Tarihi: 03.04.2024 07:39
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
07:40
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapılan ödeme "evde bakım maaşının" yatması hak sahipleri tarafından bekleniyor. Her ay düzenli olarak ödenen maaşın, bu ay Ramazan Bayramı olmasıyla sebebiyle erken yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Maaşın yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?