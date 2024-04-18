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Haberler Galeri Evlerine kavuşan Hataylı depremzede Güngör ailesi: “Beklediğimize değdi, çok güzel oldu”
Giriş Tarihi: 18.04.2024 06:39 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 06:40

Evlerine kavuşan Hataylı depremzede Güngör ailesi: “Beklediğimize değdi, çok güzel oldu”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremde evleri yıkılan vatandaşları yeni konutlarına kavuşturmaya devam ediyor. Hataylı Güngör ailesi de sağlam ve güvenli yeni evlerine kavuşan ailelerden biri oldu. Afetin ilk gününden itibaren devletin her türlü yardımı yaptığını belirten Hülya Güngör, "Bir odayı bile yaptıramazken, dört dörtlük bir planla, bir yılda evin teslim ediliyor. Beklediğimize değdi. Çok güzel oldu. Hissettiğim mutluluğu size tarif edemem. Cumhurbaşkanımızdan Allah sizlerden razı olsun." dedi.

Ali ALTUNTAŞ
Evlerine kavuşan Hataylı depremzede Güngör ailesi: “Beklediğimize değdi, çok güzel oldu”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Evlerine kavuşan Hataylı depremzede Güngör ailesi: “Beklediğimize değdi, çok güzel oldu”

Depremin ilk gününden itibaren bölgenin ihya ve inşası için başlatılan çalışmalarla bir yandan yeni konutların yapımı hızla sürerken, bir yandan da inşaatı tamamlanan konutların teslimine devam ediliyor. Bakanlık, bu kapsamda bugüne kadar 76 bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti.

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Evlerine kavuşan Hataylı depremzede Güngör ailesi: “Beklediğimize değdi, çok güzel oldu”

"HİSSETTİĞİM MUTLULUĞU SİZE TARİF EDEMEM"

Depremde büyük yıkım yaşayan Hatay'da evleri yıkılan depremzedelerden Güngör ailesi de yeni konutlarına kavuştu.

Evlerine kavuşan Hataylı depremzede Güngör ailesi: “Beklediğimize değdi, çok güzel oldu”

Depreme, Defne ilçesinde yaşayan oğlunun evinde yakalanan Hülya Güngör, yeni evlerinin kısa sürede yapılarak teslim edilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Afetin ilk gününden itibaren devletin deprem bölgesinde her türlü yardımı yaptığını belirten Hülya Güngör, "Bir odayı bile yaptıramazken, bir yılda dört dörtlük bir planla evin teslim ediliyor.

Evlerine kavuşan Hataylı depremzede Güngör ailesi: “Beklediğimize değdi, çok güzel oldu”

Beklediğime değdi. Çok güzel oldu. Hissettiğim mutluluğu size tarif edemem. Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun." dedi.

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