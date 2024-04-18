Giriş Tarihi: 18.04.2024 06:39
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
06:40
Evlerine kavuşan Hataylı depremzede Güngör ailesi: “Beklediğimize değdi, çok güzel oldu”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremde evleri yıkılan vatandaşları yeni konutlarına kavuşturmaya devam ediyor. Hataylı Güngör ailesi de sağlam ve güvenli yeni evlerine kavuşan ailelerden biri oldu. Afetin ilk gününden itibaren devletin her türlü yardımı yaptığını belirten Hülya Güngör, "Bir odayı bile yaptıramazken, dört dörtlük bir planla, bir yılda evin teslim ediliyor. Beklediğimize değdi. Çok güzel oldu. Hissettiğim mutluluğu size tarif edemem. Cumhurbaşkanımızdan Allah sizlerden razı olsun." dedi.