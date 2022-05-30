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Haberler Galeri EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? 30 Mayıs 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum
Giriş Tarihi: 30.05.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 16:49

EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? 30 Mayıs 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum

Milyonlarca vatandaşlar EYT son dakika gelişmeleri ile ilgili gelişmeler anlık takip ediliyor. Primlerinin ödenmesine karşın emekli olabilmek adına yaşını bekleyen binlerce vatandaş konuya yönelik açıklamaları yakından takip ederken EYT son durum ne, yasa ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor sorusuna yanıt arıyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncelikli gündemine girecek. Peki EYT ne zaman çıkacak, çıktı mı, nedir, kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT son durum ve sürece dair tüm bilgiler…

EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? 30 Mayıs 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum

EYT son dakika haberleri Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından merak konusu oluyor. Hükümetin 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye yeni haklar meselesinin ardından EYT düzenlemesi ve çalışmalarını öncelikli gündeme alması bekleniyor. Peki EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT son durum ne? İşte yanıtı…

EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? 30 Mayıs 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesi ve sözleşmeli memura yeni haklar çalışması sonrası emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncelikli gündemine girecek. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT çalışması 6 adımlı çözüm haritası ile ele alınacak.

EYT DÜZENLEMESİ TEMMUZ AYINDAN SONRA MASAYA GELECEK

Çok kapsamlı hazırlanan 3600 ek gösterge çalışmasının taslak ve metninin Mayıs bitmeden kamuoyu ile paylaşılması, bununla beraber de Temmuz ayına kadar da sözleşmesi memurlara yeni haklar düzenlemesinin ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor. Temmuz sonrasında ise EYT düzenlemesi Bakanlığın öncelikli gündemine girecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var.

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EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? 30 Mayıs 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum

'SÖZLEŞMELİ MEMUR, EYT MESELESİ HEPSİ DOSYA DOSYA ÖNÜMÜZDE'

3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde."

EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? 30 Mayıs 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum

EYT'YE 6 ADIMDA ÇÖZÜM HARİTASI

2022 yılı içerisinde ele alınması beklenen EYT düzenlemesi için 6 adımlı yol haritası izlenecek:

Kapsam belirlenecek
Emeklilik şartları tespit edilecek
Mali boyutu hesaplanacak
Maaş hesabı yapılacak
Uygulama biçimi tespit edilecek
Taslak yazılıp karar alınacak

EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? 30 Mayıs 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum

EYT ŞARTLARI NELER? ÇALIŞMA KİMLERİ KAPSAYACAK?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.

SADECE SSK'LILAR MI YARARLANACAK?

Sadece SSK'lılar değil, memurlar ve esnaf da beklenti içerisinde. Her kesim için tıpki 3600 ek göstergedeki gibi kapsamlı çalışma bekleniyor.

KISMİ EMEKLİLİK YANİ AZ PRİMLE EMEKLİLİK KOLAYLAŞTIRILIR MI?

Kısmi emeklilikte 3 şarta bakılıyor. İlk sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yılın geçmesi, 3600 gün prim olması, kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşına gelmesi. Bu 3 şarttan hangisi en son tamamlanmışsa, ona göre bir emeklilik yaşı belirleniyor. Kadınlarda 58, erkeklerde 60'ı bulan yaşlar ortaya çıkıyor. Burada yaş şartının esnetilmesi gündeme gelebilecek.

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