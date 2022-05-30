EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? 30 Mayıs 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesi ve sözleşmeli memura yeni haklar çalışması sonrası emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncelikli gündemine girecek. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT çalışması 6 adımlı çözüm haritası ile ele alınacak.

EYT DÜZENLEMESİ TEMMUZ AYINDAN SONRA MASAYA GELECEK

Çok kapsamlı hazırlanan 3600 ek gösterge çalışmasının taslak ve metninin Mayıs bitmeden kamuoyu ile paylaşılması, bununla beraber de Temmuz ayına kadar da sözleşmesi memurlara yeni haklar düzenlemesinin ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor. Temmuz sonrasında ise EYT düzenlemesi Bakanlığın öncelikli gündemine girecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var.