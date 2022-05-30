EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? 30 Mayıs 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum

Milyonlarca vatandaşlar EYT son dakika gelişmeleri ile ilgili gelişmeler anlık takip ediliyor. Primlerinin ödenmesine karşın emekli olabilmek adına yaşını bekleyen binlerce vatandaş konuya yönelik açıklamaları yakından takip ederken EYT son durum ne, yasa ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor sorusuna yanıt arıyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncelikli gündemine girecek. Peki EYT ne zaman çıkacak, çıktı mı, nedir, kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT son durum ve sürece dair tüm bilgiler…