Fatih Portakal ‘seçimden ders çıkardım’ deyip itiraf etti: Muhalefet partilerinde demokrasi yok

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı hezimet sonrasında istifa etmeyip genel başkanlık koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalif cenahtaki gazetecilerden ve seçmenlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Fatih Portakal da seçimlerin ardından yeni dersler çıkardığını sosyal medyadan açıkladı. Seçim öncesi 'Kılıçdaroğlu aday olsun' diyen Portakal bugünkü yeni açıklamasında "Muhalefet partilerinde demokrasi olmadığını gördüm. Biliyordum da, belki diyordum. Onlarda da parti koltuğunu kaybetmeme hırsı var. Seçim kaybedip gitmeyi bilmeyen hala koltuklarında oturan Akşener, Kılıçdaroğlu çiftine kesinlikle oy vermeyeceğim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...