Giriş Tarihi: 03.08.2023 07:31
Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
07:33
'FETÖ Gölgesi' Akşener'i takip ediyor! İYİ Partili Ethem Baykal'dan bomba iddia
İYİ Parti'nin üzerindeki 'FETÖ gölgesi' bu kez farklı bir boyut kazandı. İYİ Parti'nin kurucularından eski Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal parti yönetimimi sert sözlerle eleştirdi. Ethem Baykal, FETÖ'nün mahrem yapısını itiraf eden 'Garson' hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Baykal; "Akşener dahil olmak üzere bazılarının dosyasında da 'gizlilik kararı' olduğuna göre burada bir şeyler var." Dedi. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür eski İYİ Partili Ethem Baykal'ın iddiaları üzerine bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…