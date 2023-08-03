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Haberler Galeri 'FETÖ Gölgesi' Akşener'i takip ediyor! İYİ Partili Ethem Baykal'dan bomba iddia
Giriş Tarihi: 03.08.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 07:33

'FETÖ Gölgesi' Akşener'i takip ediyor! İYİ Partili Ethem Baykal'dan bomba iddia

İYİ Parti'nin üzerindeki 'FETÖ gölgesi' bu kez farklı bir boyut kazandı. İYİ Parti'nin kurucularından eski Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal parti yönetimimi sert sözlerle eleştirdi. Ethem Baykal, FETÖ'nün mahrem yapısını itiraf eden 'Garson' hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Baykal; "Akşener dahil olmak üzere bazılarının dosyasında da 'gizlilik kararı' olduğuna göre burada bir şeyler var." Dedi. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür eski İYİ Partili Ethem Baykal'ın iddiaları üzerine bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…

MAHMUT ÖVÜR
’FETÖ Gölgesi’ Akşener’i takip ediyor! İYİ Partili Ethem Baykal’dan bomba iddia

Seçimde ağır yenilgi yaşayan CHP, İP ve HDP'de henüz "mayıs sendromu" aşılmış değil. CHP'de kurultay sürecine rağmen, kurultaysız koltuğa oturma ve "delege avı" operasyonları sürüyor. HDP ise kongrelerle aşılamayacak tarihi bir kırılmanın eşiğinde.

’FETÖ Gölgesi’ Akşener’i takip ediyor! İYİ Partili Ethem Baykal’dan bomba iddia

Sanki kongresini yaptığı ve parti içi aykırı sesleri susturduğu için diğerlerine göre biraz daha rahat görünen İyi Parti'de ise durum hiç de sanıldığı kadar sakin değil. Partinin kurulduğu andan itibaren üzerindeki FETÖ gölgesi, bu kez "patlamaya hazır bir bomba" iddiasıyla partiyi de Genel Başkan Meral Akşener'i de takip ediyor.

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’FETÖ Gölgesi’ Akşener’i takip ediyor! İYİ Partili Ethem Baykal’dan bomba iddia

İddianın sahibi ise sıradan biri değil, hem İyi Parti'nin kurucusu hem de eski Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal.

’FETÖ Gölgesi’ Akşener’i takip ediyor! İYİ Partili Ethem Baykal’dan bomba iddia

Baykal, seçim sonrası oluşturduğu "Demokratlar Platformu" üzerinden parti yönetimine sert eleştiriler yaptı, medya da yer verdi; ama son söyledikleri üzerinde fazla durulmadı. Çünkü Baykal, ilk kez bu köşede yazılan, FETÖ'nün "mahrem" yapısını deşifre eden Garson'dan söz ediyor ve çok çarpıcı bir iddiada bulunuyordu:

’FETÖ Gölgesi’ Akşener’i takip ediyor! İYİ Partili Ethem Baykal’dan bomba iddia

"Akşener dahil olmak üzere bazılarının dosyasında da 'gizlilik kararı' olduğuna göre burada bir şeyler var. Garson olayında 6 yılda çözülmeyen dosyalar varsa ve içi de doluysa ve adalet de yavaş işliyorsa biz bir ipin yumağını çözersek bazılarına kelepçe vurulabilir ve mal varlıklarına el konulabilir."

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