FETÖ yeni bir sinsi bir plan içinde mi? 2 farklı gruba şimdi de onlar eklendi

Sürecek, çünkü arkasındaki ABD dâhil hiçbir küresel güç o kirli yapıdan vazgeçmiş değil. O kirli yapı da iç çöküntü ve iç çatışma yaşamasına rağmen her defasında bir gerekçe bularak ayakta kalmayı, çatışmayı başka yöne çevirmeyi başarıyor.



