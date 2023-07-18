Giriş Tarihi: 18.07.2023 07:44
Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
10:52
FETÖ yeni bir sinsi plan içinde mi? 2 farklı gruba şimdi de onlar eklendi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 7 yıl önce başlattığı hain darbe girişiminin etkileri yıllar geçse de hala devam ediyor. Türkiye 15 Temmuz'da 251 vatan evladını katleden bu hain yapı ile mücadelesini hala kararlılıkla sürdürmekte. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür FETÖ'nün içerisindeki iktidar mücadelesini ve yürüttükleri yeni sinsi planını anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…