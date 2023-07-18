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Haberler Galeri FETÖ yeni bir sinsi plan içinde mi? 2 farklı gruba şimdi de onlar eklendi
Giriş Tarihi: 18.07.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 10:52

FETÖ yeni bir sinsi plan içinde mi? 2 farklı gruba şimdi de onlar eklendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 7 yıl önce başlattığı hain darbe girişiminin etkileri yıllar geçse de hala devam ediyor. Türkiye 15 Temmuz'da 251 vatan evladını katleden bu hain yapı ile mücadelesini hala kararlılıkla sürdürmekte. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür FETÖ'nün içerisindeki iktidar mücadelesini ve yürüttükleri yeni sinsi planını anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…

MAHMUT ÖVÜR
FETÖ yeni bir sinsi plan içinde mi? 2 farklı gruba şimdi de onlar eklendi

15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Türkiye hâlâ bu darbeyi yapan FETÖ'yle mücadeleye son noktayı koymuş değil. Mücadele içeride ve dışarıda sürüyor, daha da sürecek...

FETÖ yeni bir sinsi plan içinde mi? 2 farklı gruba şimdi de onlar eklendi

Sürecek, çünkü arkasındaki ABD dâhil hiçbir küresel güç o kirli yapıdan vazgeçmiş değil. O kirli yapı da iç çöküntü ve iç çatışma yaşamasına rağmen her defasında bir gerekçe bularak ayakta kalmayı, çatışmayı başka yöne çevirmeyi başarıyor.

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FETÖ yeni bir sinsi plan içinde mi? 2 farklı gruba şimdi de onlar eklendi

Zaten örgüt içinde çatışan taraflardan hiçbirinin FETÖ elebaşı Gülen'i karşısına alamaması işi uzatırken, araya da Türkiye'de yapılacak seçimlerin girmesi onların yeniden umutlanmalarına yol açıyor.

FETÖ yeni bir sinsi plan içinde mi? 2 farklı gruba şimdi de onlar eklendi

14-28 Mayıs seçimleri FETÖ'cüleri öyle heveslendirmişti ki 2021'de birbirlerini darbecilik ve yolsuzlukla suçlayanlar, kavgayı erteliyor, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına ve Türkiye'ye döneceklerine inanıyordu.

FETÖ yeni bir sinsi plan içinde mi? 2 farklı gruba şimdi de onlar eklendi

Dikkat ederseniz, bir iki gündür yine FETÖ içindeki iktidar kavgası medyaya düştü. Daha önce bu köşede ayrıntılarıyla yazmıştım, FETÖ'nün sosyal medya sorumlusu Osman Şimşek ile özel kalemi Cevdat Türkyolu arasında yolsuzluk iddialı-tokatlı bir kavga çıkmış, Şimşek Teksas'a sürgün edilmişti.

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