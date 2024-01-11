Giriş Tarihi: 11.01.2024 06:36
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
06:38
FETÖ'cü hainleri ihanet yemini ortaya çıktı! Terör örgütünün 'hicret' yapılanması deşifre oldu
Türkiye genelinde farklı illerde FETÖ üyeliğinden yargılanan birçok isim dava dosyaları istinaf sürecindeyken Avrupa'ya kaçmak için Edirne sınırını kullanıyor. Örgütün bu kaçışları organize etmek amacıyla kurduğu sözde "Hicret yapılanması" Edirne'deki operasyonda deşifre oldu. Örgütün yurtdışına kaçırmaya çalıştığı üyelerine "Hicret yapılanması"nda görev alan isimler tarafından yemin metni okutulduğu ortaya çıktı.