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Haberler Galeri FETÖ'cü hainleri ihanet yemini ortaya çıktı! Terör örgütünün 'hicret' yapılanması deşifre oldu
Giriş Tarihi: 11.01.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 06:38

FETÖ'cü hainleri ihanet yemini ortaya çıktı! Terör örgütünün 'hicret' yapılanması deşifre oldu

Türkiye genelinde farklı illerde FETÖ üyeliğinden yargılanan birçok isim dava dosyaları istinaf sürecindeyken Avrupa'ya kaçmak için Edirne sınırını kullanıyor. Örgütün bu kaçışları organize etmek amacıyla kurduğu sözde "Hicret yapılanması" Edirne'deki operasyonda deşifre oldu. Örgütün yurtdışına kaçırmaya çalıştığı üyelerine "Hicret yapılanması"nda görev alan isimler tarafından yemin metni okutulduğu ortaya çıktı.

Halit TURAN
FETÖ’cü hainleri ihanet yemini ortaya çıktı! Terör örgütünün ’hicret’ yapılanması deşifre oldu

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ'den aranan isimler Türkiye'den kaçmak amacıyla Yunanistan'a geçmek için Edirne Meriç-Dimetoka hattını kullanıyor.

FETÖ’cü hainleri ihanet yemini ortaya çıktı! Terör örgütünün ’hicret’ yapılanması deşifre oldu

Son dönemlerde özellikle dava dosyaları istinaf mahkemelerinde olan FETÖ üyeleri, örgüt tarafından yurtdışına kaçırılıyor.

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FETÖ’cü hainleri ihanet yemini ortaya çıktı! Terör örgütünün ’hicret’ yapılanması deşifre oldu

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ üyelerinin illegal yollardan yurtdışına çıkmak için sözde "Hicret Yapılanması" adı altında bir oluşama gittiği ortaya çıktı.

FETÖ’cü hainleri ihanet yemini ortaya çıktı! Terör örgütünün ’hicret’ yapılanması deşifre oldu

Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ terör örgütü üyeliğinden yargılanan İsa Ö.C. sınırda yakalandı.

FETÖ’cü hainleri ihanet yemini ortaya çıktı! Terör örgütünün ’hicret’ yapılanması deşifre oldu

"TELEFONDA METNİ OKUYUP YEMİN ETTİM"

Gözaltına alınan örgüt üyesinin cep telefonunda kullandığı "Signal" uygulamasında örgüt adına faaliyet yürüten "Hicret yapılanması" adına oluşturulan dokümanların İsa Ö.C'ye gönderildiği, zanlının da firar yapılanmasında görevli "Mert" isimli kişiye kişisel bilgilerini gönderdiği, illegal çıkış sırasında izlenecek yöntemlere ilişkin bilgiler bulundu.

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