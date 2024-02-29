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Haberler Galeri FETÖ’nün beyin takımının lüks hayatı deşifre oldu! SABAH o fotoğraflara ulaştı
Giriş Tarihi: 29.02.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 06:48

FETÖ’nün beyin takımının lüks hayatı deşifre oldu! SABAH o fotoğraflara ulaştı

15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi, örgütün kanlı planını devreye sokan elebaşı Fetullah Gülen'e yakın isimlerin neredeyse hepsi Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. FETÖ'nün sözde istişare ve molla heyetinde yer alan firari yöneticilerinin yaşadığı lüks hayat deşifre oldu. FETÖ'nün firari beyin takımındaki 18 kişinin oturduğu lüks villaların fotoğraflarına SABAH ulaştı.

Halit TURAN
FETÖ’nün beyin takımının lüks hayatı deşifre oldu! SABAH o fotoğraflara ulaştı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'den yönettiği örgütte istişare heyeti oluşturdu. Örgütün Türkiye imamlığı, para kasalığı ve mahrem yapılarını yöneten birçok ismi de sözde istişare heyeti üyesi yaptı.

FETÖ’nün beyin takımının lüks hayatı deşifre oldu! SABAH o fotoğraflara ulaştı

Darbe girişimi öncesi Amerika'ya kaçan beyin takımı ve aileleri, girişiminin başarılı olması halinde Gülen'le birlikte Türkiye'ye dönme planı yaptı.

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FETÖ’nün beyin takımının lüks hayatı deşifre oldu! SABAH o fotoğraflara ulaştı

'Himmet/bağış' adı altında topladıkları paraları da yurtdışına çıkaran firariler, bu paraları lüks yaşama ayırdı. SABAH, 18 tepe yöneticinin yaşadığı lüks villalarının fotoğraflarına ulaştı. Lüks hayatları öne çıkan isimler arasında şunlar yer aldı:

FETÖ’nün beyin takımının lüks hayatı deşifre oldu! SABAH o fotoğraflara ulaştı

Adem Kalaç: İstişare heyeti üyesi

FETÖ’nün beyin takımının lüks hayatı deşifre oldu! SABAH o fotoğraflara ulaştı

Ahmet Kirmiç: FEM Dershanelerinin tamamından örgüt adına sorumluluk yaptı. Marmara bölge ve İstanbul il imamlığı yaptı ve 8 Mayıs 2015'te yurtdışına kaçtı.

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