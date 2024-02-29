Giriş Tarihi: 29.02.2024 06:41
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
06:48
FETÖ’nün beyin takımının lüks hayatı deşifre oldu! SABAH o fotoğraflara ulaştı
15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi, örgütün kanlı planını devreye sokan elebaşı Fetullah Gülen'e yakın isimlerin neredeyse hepsi Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. FETÖ'nün sözde istişare ve molla heyetinde yer alan firari yöneticilerinin yaşadığı lüks hayat deşifre oldu. FETÖ'nün firari beyin takımındaki 18 kişinin oturduğu lüks villaların fotoğraflarına SABAH ulaştı.