FETÖ’nün ilk kurşunu Dink cinayeti! Dink’i Emniyet ve TSK’yı dizayn etmek için ‘araç’ olarak kullandılar

Bu davada tetikçi Ogün Samast'ın yanı sıra onu azmettiren Yasin Hayal ve emniyet muhbiri Erhan Tuncel'in de aralarında bulunduğu 18 sanık yer aldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bu iddianameyi, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle savcılığa iade etti ancak savcılığın itirazı üzerine mahkeme heyeti iddianameyi kabul etti.



