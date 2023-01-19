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Haberler Galeri FETÖ’nün ilk kurşunu Dink cinayeti! Dink’i Emniyet ve TSK’yı dizayn etmek için ‘araç’ olarak kullandılar
Giriş Tarihi: 19.01.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 07:40

FETÖ’nün ilk kurşunu Dink cinayeti! Dink’i Emniyet ve TSK’yı dizayn etmek için ‘araç’ olarak kullandılar

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmenş Hrant Dink cinayetinin üzerinden 16 yıl geçti. Dink cinayeti Emniyet ve Jandarma İstihbarat'taki FETÖ üyeleri tarafından bilinmesine rağmen herhangi bir önlem alınmadı, cinayet özellikle başta Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarını yürütecek İstanbul Emniyeti ve TSK'nın dizayn edilebilmesi için 'araç' olarak kullanıldı. Savcılık, Dink cinayetini "FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte attığı" ilk kurşun" ve "yol verilen cinayet" olarak nitelendirdi. Yerel mahkeme ve İstinaf aşaması sonuçlanırken, dosya şu anda Yargıtay tarafından inceleniyor.

Mustafa Sait ÖZKAN
FETÖ’nün ilk kurşunu Dink cinayeti! Dink’i Emniyet ve TSK’yı dizayn etmek için ‘araç’ olarak kullandılar

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink 19 Ocak 2007'de İstanbul Şişli'de, genel yayın yönetmenliğini yaptığı Agos Gazetesi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürüldü. Saldırıyı gerçekleştirdiği güvenlik kameralarından tespit edilen 17 yaşındaki Ogün Samast, 20 Ocak 2007'de Samsun Otogarında yakalandı.

FETÖ’nün ilk kurşunu Dink cinayeti! Dink’i Emniyet ve TSK’yı dizayn etmek için ‘araç’ olarak kullandılar

Cinayete ilişkin ilk soruşturma İstanbul Beşiktaş Adliyesinde, dönemin özel yetkili savcıları Selim Berna Altay ve FETÖ firarisi olan Fikret Seçen tarafından yürütüldü. İlk dava bu iki savcının iddianameleri sonucunda 20 Nisan 2007'de tamamlayıp açıldı.

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FETÖ’nün ilk kurşunu Dink cinayeti! Dink’i Emniyet ve TSK’yı dizayn etmek için ‘araç’ olarak kullandılar

Bu davada tetikçi Ogün Samast'ın yanı sıra onu azmettiren Yasin Hayal ve emniyet muhbiri Erhan Tuncel'in de aralarında bulunduğu 18 sanık yer aldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bu iddianameyi, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle savcılığa iade etti ancak savcılığın itirazı üzerine mahkeme heyeti iddianameyi kabul etti.

FETÖ’nün ilk kurşunu Dink cinayeti! Dink’i Emniyet ve TSK’yı dizayn etmek için ‘araç’ olarak kullandılar

İDDİANAMEYİ İADE EDİNCE HAKİMİ SÜRDÜLER
İddianameyi savcılığa iade eden mahkeme heyeti başkanı Erkan Canak, 4 Aralık 2010'da görevden alındı ve Sakarya'ya sürüldü. Yerine aynı mahkemenin üye hakimi Rüstem Eryılmaz başkan yapıldı. Sonraki aylarda hazırlanan yeni iddianamelerle sanık sayısı 20'ye yükseldi.

FETÖ’nün ilk kurşunu Dink cinayeti! Dink’i Emniyet ve TSK’yı dizayn etmek için ‘araç’ olarak kullandılar

Daha sonra tetikçi Samast'ın dosyası, yaşının küçük olması nedeniyle ana davadan ayrıldı, çocuk mahkemesine gönderildi. Samast 25 Temmuz 2011'de "tasarlayarak öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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