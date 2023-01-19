Giriş Tarihi: 19.01.2023 07:37
Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
07:40
FETÖ’nün ilk kurşunu Dink cinayeti! Dink’i Emniyet ve TSK’yı dizayn etmek için ‘araç’ olarak kullandılar
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmenş Hrant Dink cinayetinin üzerinden 16 yıl geçti. Dink cinayeti Emniyet ve Jandarma İstihbarat'taki FETÖ üyeleri tarafından bilinmesine rağmen herhangi bir önlem alınmadı, cinayet özellikle başta Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarını yürütecek İstanbul Emniyeti ve TSK'nın dizayn edilebilmesi için 'araç' olarak kullanıldı. Savcılık, Dink cinayetini "FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte attığı" ilk kurşun" ve "yol verilen cinayet" olarak nitelendirdi. Yerel mahkeme ve İstinaf aşaması sonuçlanırken, dosya şu anda Yargıtay tarafından inceleniyor.