Giriş Tarihi: 25.07.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 07:03

FETÖ'nün İP oyunu! Akşener'in veliahtı kim olacak? O ismin önü sessiz sedasız açıldı

Mahmut Övür, seçimlerde tarihi bir hezimet yaşayan İYİ Parti'deki son gelişmeleri kaleme aldı. Mayıs seçimlerindeki ağır yenilginin İYİ Parti'yi derinden sarstığını belirten Mahmut Övür, "Akşener çıktı kongrede, 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' misali, kurduğu ilişkileri, siyasi basiretsizliğini unutturarak yeri göğü inleten, partilileri aşağılayan, hakaret eden bir konuşma yaptı. Kimsenin de sesi çıkmadı. Bu Akşener'in kendisine biat edecek yeni bir parti yönetimi kurma hamlesiydi. Aynı zamanda da İP'teki Mustafa Özcan eksenli FETÖ oyununun yeni işareti." ifadelerini kullandı. Övür ayrıca, "Akşener'in veliahtı kim olacak?" sorusuna yanıt verdi ve o ismin önünün sessiz sedasız açıldığına dikkat çekti.