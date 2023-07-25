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Haberler Galeri FETÖ'nün İP oyunu! Akşener'in veliahtı kim olacak? O ismin önü sessiz sedasız açıldı
Giriş Tarihi: 25.07.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 07:03

FETÖ'nün İP oyunu! Akşener'in veliahtı kim olacak? O ismin önü sessiz sedasız açıldı

Mahmut Övür, seçimlerde tarihi bir hezimet yaşayan İYİ Parti'deki son gelişmeleri kaleme aldı. Mayıs seçimlerindeki ağır yenilginin İYİ Parti'yi derinden sarstığını belirten Mahmut Övür, "Akşener çıktı kongrede, 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' misali, kurduğu ilişkileri, siyasi basiretsizliğini unutturarak yeri göğü inleten, partilileri aşağılayan, hakaret eden bir konuşma yaptı. Kimsenin de sesi çıkmadı. Bu Akşener'in kendisine biat edecek yeni bir parti yönetimi kurma hamlesiydi. Aynı zamanda da İP'teki Mustafa Özcan eksenli FETÖ oyununun yeni işareti." ifadelerini kullandı. Övür ayrıca, "Akşener'in veliahtı kim olacak?" sorusuna yanıt verdi ve o ismin önünün sessiz sedasız açıldığına dikkat çekti.

FETÖ’nün İP oyunu! Akşener’in veliahtı kim olacak? O ismin önü sessiz sedasız açıldı

SABAH Gazetesi Mahmut Övür'ün bugün kaleme aldığı "FETÖ'nün İP oyunu" başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

Mayıs seçimlerindeki ağır yenilgi, artık bir Meral Akşener partisi olan İyi Parti'yi de derinden sarstı. İsyan edenler, partiyi FETÖ'cülükle suçlayanlar, listelerin satıldığını iddia edenler birbirini izledi.

FETÖ’nün İP oyunu! Akşener’in veliahtı kim olacak? O ismin önü sessiz sedasız açıldı

Bu iddiaları görmezden gelen Akşener tam tersini yaptı. Çıktı kongrede, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" misali, kurduğu ilişkileri, siyasi basiretsizliğini unutturarak yeri göğü inleten, partilileri aşağılayan, hakaret eden bir konuşma yaptı. Kimsenin de sesi çıkmadı.

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FETÖ’nün İP oyunu! Akşener’in veliahtı kim olacak? O ismin önü sessiz sedasız açıldı

Bu Akşener'in kendisine biat edecek yeni bir parti yönetimi kurma hamlesiydi. Aynı zamanda da İP'teki Mustafa Özcan eksenli FETÖ oyununun yeni işareti.

FETÖ’nün İP oyunu! Akşener’in veliahtı kim olacak? O ismin önü sessiz sedasız açıldı

Çünkü, partinin kuruluş günlerine kadar uzanan İyi Parti-FETÖ ilişkisi yeniden dizayn ediliyordu. Bu ilişkiyi ilk seslendiren de partinin kuruluşunda önemli rol oynayan Koray Aydın'dı. Sonra devreye Ümit Özdağ girdi ve o zaman İstanbul İl Başkanı olan Buğra Kavuncu ile FETÖ'den mahkûm alan dayısı Enver Altaylı ilişkisine dikkat çekerek onu açık açık FETÖ'cü olmakla suçladı.

FETÖ’nün İP oyunu! Akşener’in veliahtı kim olacak? O ismin önü sessiz sedasız açıldı

Bu suçlamalar kervanına CHP'den İyi Parti'ye geçen ama seçim döneminde istifa eden tecrübeli siyasetçi Aytun Çıray da katıldı. Çıray, FETÖ'cüleri devlet kadrolarına yerleştiren İdris Naim Şahin'in adaylığına karşı çıkmış, sonra da kendisinin aday yapılmayacağını öğrenince istifa etmişti.
İstifa gerekçesini anlatırken de "FETÖ'yü yıllarca devlet adına takip etmiş olan bir ilahiyatçıdan aldığım mesaj etkili oldu" diye açıklamıştı.

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