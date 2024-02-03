Giriş Tarihi: 03.02.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
08:17
Gaziantep’in yaraları sarılıyor! 25 bin 700 yeni konut yapılıyor: Anahtarları Başkan Erdoğan teslim edecek
Asrın felaketi olarak nitelenin 6 Şubat tarihli depremlerde 2 ilçesinde büyük hasar oluşan Gaziantep'te depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Gaziantep'te felaketin 1. Yıldönümünde 11 bin kalıcı konut da hak sahiplerine teslim edilecek. Konutların ilk bölümünü yarın (Pazar) bölgeyi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hak sahiplerine teslim edecek.