Gaziantep’in yaraları sarılıyor! 25 bin 700 yeni konut yapılıyor: Anahtarları Başkan Erdoğan teslim edecek

Depremin hemen ardından vatandaşların yaralarını sarmak için seferber olan devlet ilk günlerde 34 bin çadır dağıtarak soğuk kış günlerinde depremzedelerin barınma sorunlarını geçici olarak çözdü. Ardından da hızla konteyner kent kuruluş çalışmaları başladı. Kısa süre içinde de evleri yıkılan veya ağır hasarlı olan vatandaşlara öncelik verilerek Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde konteyner dağıtımlarına başlandı. Halen bu iki ilçede 25 bin 906 kişi konteynerlerde barınıyor.