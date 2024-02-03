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Haberler Galeri Gaziantep’in yaraları sarılıyor! 25 bin 700 yeni konut yapılıyor: Anahtarları Başkan Erdoğan teslim edecek
Giriş Tarihi: 03.02.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 08:17

Gaziantep’in yaraları sarılıyor! 25 bin 700 yeni konut yapılıyor: Anahtarları Başkan Erdoğan teslim edecek

Asrın felaketi olarak nitelenin 6 Şubat tarihli depremlerde 2 ilçesinde büyük hasar oluşan Gaziantep'te depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Gaziantep'te felaketin 1. Yıldönümünde 11 bin kalıcı konut da hak sahiplerine teslim edilecek. Konutların ilk bölümünü yarın (Pazar) bölgeyi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hak sahiplerine teslim edecek.

MEHMET BONCUK
Gaziantep’in yaraları sarılıyor! 25 bin 700 yeni konut yapılıyor: Anahtarları Başkan Erdoğan teslim edecek

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde Gaziantep'te büyük bölümü Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde olmak üzere toplamda 6 bin 114 bina yıkıldı. Ağır hasarlı bina sayısının da 14 bin 319 olduğu ilde toplamda 25 bin 953 bina yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı durumundaydı.

Gaziantep’in yaraları sarılıyor! 25 bin 700 yeni konut yapılıyor: Anahtarları Başkan Erdoğan teslim edecek

Yıkılan binaların tamamının enkazları hızla kaldırılırken yasal işlemleri tamamlananlardan başlanılarak sürdürülen yıkım çalışmalarında ise bugüne kadar binaların yüzde 82'si yıkıldı. Yıkılan binalar için ilk etapta 25 bin 700 konutun ihalesi yapılarak inşaata başlandı. Depremin birinci yıldönümünde bu konutların 11 bini tamamlanarak hak sahiplerine teslim aşamasına getirildi.

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Gaziantep’in yaraları sarılıyor! 25 bin 700 yeni konut yapılıyor: Anahtarları Başkan Erdoğan teslim edecek

Depremin hemen ardından vatandaşların yaralarını sarmak için seferber olan devlet ilk günlerde 34 bin çadır dağıtarak soğuk kış günlerinde depremzedelerin barınma sorunlarını geçici olarak çözdü. Ardından da hızla konteyner kent kuruluş çalışmaları başladı. Kısa süre içinde de evleri yıkılan veya ağır hasarlı olan vatandaşlara öncelik verilerek Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde konteyner dağıtımlarına başlandı. Halen bu iki ilçede 25 bin 906 kişi konteynerlerde barınıyor.

Gaziantep’in yaraları sarılıyor! 25 bin 700 yeni konut yapılıyor: Anahtarları Başkan Erdoğan teslim edecek

ANAHTARLARI BAŞKAN ERDOĞAN VERECEK
Depremin hemen ardından TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarla deprem konutlarının yapımına başlandı. İlk etapta 2 köyde yapılan köy evleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat katıldığı törenle sahiplerine teslim edildi. Halen 25 bin 700 deprem konutunun devam ettiği ilde Şubat ayı sonuna kadar 11 bin konutun hak sahiplerine teslimi gerçekleştirilecek. Konutların ilk etabını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teslim edecek.

Gaziantep’in yaraları sarılıyor! 25 bin 700 yeni konut yapılıyor: Anahtarları Başkan Erdoğan teslim edecek

Deprem konutlarının önemli kısmı tamamlandı ancak binalarda güvenli ve sağlıklı yaşam için yeni yerleşime açılan bu bölgeler ve çevrelerinde oluşabilecek muhtemel sorunların da çözümü için gerekli çalışmalar yapılıyor. Öncelikli olarak ulaşım ve altyapı tamamlama çalışmaları da hızla tamamlanmaya çalışılıyor.

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