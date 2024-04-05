Giriş Tarihi: 05.04.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
06:47
Gazze’den dönen Türk doktor gördüklerini anlattı: Tek kelimeyle soykırım var
Diyarbakır'dan, Filistin'e giden yardım filosuyla beraber Gazze'ye giden Dr. Taner Kamacı ülkeye döndü. Gazze'de birçok yaralıyı ameliyat ve tedavi eden Dr. Kamacı, havaalanında meslektaşları ve STK temsilcileri tarafından karşılandı. Gazze'deki yıkımın ve kıyımın görünenden daha fazla olduğuna dikkat çeken Kamacı, "Aileler hastane ve çevresinde yaşıyor. Tek kelimeyle, Gazze'de soykırım var. Türkiye'den beklentileri çok fazla" dedi.