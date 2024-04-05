Gazze’den dönen Türk doktor gördüklerini anlattı: Tek kelimeyle soykırım var

Kamacı, Gazze'de birçok yaralının ameliyat ve tedavi sürecini gerçekleştirdi. Diyarbakır Havaalanında meslektaşları ve STK temsilcileri tarafından karşılanan Kamacı, Gazze'nin Türkiye'den beklentisinin çok fazla olduğunu belirterek, "Gazze'ye uluslararası bir organizasyonla 25 kişilik ekiple gittik.



