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Haberler Galeri Gazze’den dönen Türk doktor gördüklerini anlattı: Tek kelimeyle soykırım var
Giriş Tarihi: 05.04.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 06:47

Gazze’den dönen Türk doktor gördüklerini anlattı: Tek kelimeyle soykırım var

Diyarbakır'dan, Filistin'e giden yardım filosuyla beraber Gazze'ye giden Dr. Taner Kamacı ülkeye döndü. Gazze'de birçok yaralıyı ameliyat ve tedavi eden Dr. Kamacı, havaalanında meslektaşları ve STK temsilcileri tarafından karşılandı. Gazze'deki yıkımın ve kıyımın görünenden daha fazla olduğuna dikkat çeken Kamacı, "Aileler hastane ve çevresinde yaşıyor. Tek kelimeyle, Gazze'de soykırım var. Türkiye'den beklentileri çok fazla" dedi.

Hüseyin KAÇAR
Gazze’den dönen Türk doktor gördüklerini anlattı: Tek kelimeyle soykırım var

Yaklaşık 3 hafta önce insani yardım organizasyonu ile Gazze'ye giden Dr. Taner Kamacı, döndüğü görev yeri Diyarbakır'da büyük bir coşku ile karşılandı.

Gazze’den dönen Türk doktor gördüklerini anlattı: Tek kelimeyle soykırım var

Yaklaşık 40 bin insanın hayatını kaybettiği İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar devam ederken, Diyarbakır'da görev yapan Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, Filistin'e giden yardım filosuyla beraber Gazze'ye gitti.

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Gazze’den dönen Türk doktor gördüklerini anlattı: Tek kelimeyle soykırım var

Kamacı, Gazze'de birçok yaralının ameliyat ve tedavi sürecini gerçekleştirdi. Diyarbakır Havaalanında meslektaşları ve STK temsilcileri tarafından karşılanan Kamacı, Gazze'nin Türkiye'den beklentisinin çok fazla olduğunu belirterek, "Gazze'ye uluslararası bir organizasyonla 25 kişilik ekiple gittik.

Gazze’den dönen Türk doktor gördüklerini anlattı: Tek kelimeyle soykırım var

Türkiye'den sadece ben vardım, diğerleri Avrupa'dan gelmişlerdi. Onlara karşı gösterdikleri ilgiden daha farklı bana ilgi gösterdiler.

Gazze’den dönen Türk doktor gördüklerini anlattı: Tek kelimeyle soykırım var

Hem Müslüman din kardeşliği oluşumuzdan hem de Osmanlı toprağı oluşundan dolayı bizden beklentileri ve kırgınlıkları çok fazlaydı" dedi.

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