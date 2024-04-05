Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik! Sayıştay raporu ortaya çıktı

1987 YILINDA ALINAN VE 2018'DE YENİLENEN RUHSAT VAR



Yangın sonrasında alanda inceleme yapan İstanbul Valisi Davut Gül de ünlü gece kulübünün sahip olduğu ruhsata atıfta bulunarak, "Gece kulübünün 1987 yılında aldığı bir ruhsat var.



