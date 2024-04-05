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Haberler Galeri Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik! Sayıştay raporu ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 05.04.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 10:58

Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik! Sayıştay raporu ortaya çıktı

İstanbul Gayrettepe'de Masquerade adlı gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybetmesi Türkiye'nin yüreğini yaktı. Yangına ilişkin ihmaller konuşulurken, İstanbul Valisi Davut Gül, işletmenin 1987'de açıldığını, 2018'de ruhsat yenilediğini aktardı. Ancak ruhsat yenilendiği sırada itfaiye raporu alınmadığı ortaya çıkmıştı. Yangın mevzuatına aykırılıklar tespit edilen mekana yönelik belediyenin denetimsizliği Sayıştay raporunda farklı bir açıdan yer aldı.

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Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik! Sayıştay raporu ortaya çıktı

2 Nisan Salı günü Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik! Sayıştay raporu ortaya çıktı

16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada meydana gelen patlama sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İtfaiyesi'nin anlık müdahalelerde geç kalması nedeniyle eleştirilmesinin ardından bir skandal da Beşiktaş Belediyesi'nde patlak verdi.

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Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik! Sayıştay raporu ortaya çıktı

Sayıştay 2022 raporunda ilçede aktif olan 20 bin 135 iş yerinden 17 bin 228 adedinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik! Sayıştay raporu ortaya çıktı

1987 YILINDA ALINAN VE 2018'DE YENİLENEN RUHSAT VAR

Yangın sonrasında alanda inceleme yapan İstanbul Valisi Davut Gül de ünlü gece kulübünün sahip olduğu ruhsata atıfta bulunarak, "Gece kulübünün 1987 yılında aldığı bir ruhsat var.

Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik! Sayıştay raporu ortaya çıktı

Bu ruhsat 2018 yılında yenilenmiş" ifadelerini kullandı. Sayıştay raporunun 14'üncü bulgu maddesinde bahsi geçen raporda da şu ifadelere yer verildi:

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