Giriş Tarihi: 05.04.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
10:58
Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik! Sayıştay raporu ortaya çıktı
İstanbul Gayrettepe'de Masquerade adlı gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybetmesi Türkiye'nin yüreğini yaktı. Yangına ilişkin ihmaller konuşulurken, İstanbul Valisi Davut Gül, işletmenin 1987'de açıldığını, 2018'de ruhsat yenilediğini aktardı. Ancak ruhsat yenilendiği sırada itfaiye raporu alınmadığı ortaya çıkmıştı. Yangın mevzuatına aykırılıklar tespit edilen mekana yönelik belediyenin denetimsizliği Sayıştay raporunda farklı bir açıdan yer aldı.