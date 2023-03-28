Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Güneydoğu, eski Türkiye’ye dönmek istemiyor! “Koalisyonlardan çok çektik, istikrarımız bozulmasın”
Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:28

Güneydoğu, eski Türkiye’ye dönmek istemiyor! “Koalisyonlardan çok çektik, istikrarımız bozulmasın”

Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitmeye hazırlanırken, yıllardır terör olayları nedeniyle acıların yaşandığı Güneydoğu, devletin gerçekleştirdiği son dönemlerdeki operasyonlarla yakalanan huzur ve güven ortamının sürmesini istiyor. Diyarbakır'da esnaf olan 55 yaşındaki Sedat Korkmaz, "Yıllarca bölgemizde OHAL baskıları ile yaşadık ve terör olaylarından çok çektik. AK Partinin iktidara gelmesiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Önce OHAL kaldırıldı, ardından bölgede normalleşme başladı. Bölgemizde birçok yatırımlar yapıldı. Artık batıda ne varsa doğuda var. Şimdi 6'lı hatta 8'li koalisyon çıktı. Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz. Bölgemizde sağlanan huzur ortamının devamını istiyoruz" dedi. Özel sektör çalışanı 37 yaşındaki Mehmet Özsoy ise, "Dünyadaki ekonomik kriz ve ardından yaşanan depremler ülkemizi olumsuz etkiledi. Zor günler geçiriyoruz, bunun farkındayız. Koalisyonla yönetilmiş olsaydık deprem bölgesindeki evlerin temelleri dahi atılamazdı. Uzun bir süreden beri huzur içerisinde yaşıyoruz. Koalisyonlardan çok çektik, istikrarımızın bozulmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Hüseyin KAÇAR
Güneydoğu, eski Türkiye’ye dönmek istemiyor! “Koalisyonlardan çok çektik, istikrarımız bozulmasın”

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terör olayları ve faile meçhul cinayetlerin yaşandığı 90'lı yılların ardından 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte kaldırılan OHAL ile birlikte özgürlüklerin yeni bir kapı aralanırken, bölge halkının rahat bir nefes alması amacıyla peş peşe yasaklarda kaldırılmaya başlandı.

Güneydoğu, eski Türkiye’ye dönmek istemiyor! “Koalisyonlardan çok çektik, istikrarımız bozulmasın”

Bölgede zaman içerisinde yapılan yatırımların da etkisiyle normalleşmeye yaşandı. AK Parti'nin tek başına iktidar olmasından dolayı da yakalanan bu fırsat sayesinde kısa sürede OHAL'in izleri de silinirken, faile meçhul cinayetlerin de önüne geçildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güneydoğu, eski Türkiye’ye dönmek istemiyor! “Koalisyonlardan çok çektik, istikrarımız bozulmasın”

Devlet bir yandan terör örgütleriyle hem sınır ötesinde hem yurt içinde operasyonları sürdürürken, bölgede bir huzur iklimi hâkim kılındı. Bölgenin kalkınması için de yollar, hastaneler, yeni hava limanları, okullar, TOKİ tarafından yapılan konutlar, köprüler, tüneller inşa ederek bölgede yaşanan değişim ve dönüşümü de gözler önüne serdi. Türkiye 14 Mayıs'ta kritik bir seçime doğu giderken, bölge insanları özellikle son 5 yıldır yakaladığı bu huzur ve güven ikliminin bozulmasını istemiyor.

Güneydoğu, eski Türkiye’ye dönmek istemiyor! “Koalisyonlardan çok çektik, istikrarımız bozulmasın”

BÖLGEDE UZUN SÜREDİR TERÖR OLAYI YAŞANMIYOR
Terör örgütü PKK'nın devletin başlattığı çözüm sürecini 22 Temmuz 2015 yılında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 polisi şehit ederek bozmasının ardından bölgede hendekler açarak şehirleri harabeye çevirdi. Yapılan operasyonlarla, şehirler terörden temizlenirken, sınır ötesi harekâtlarla birlikte terör örgütü artık eylem yapamaz duruma geldi. Bir dönem bölgede kırsal alanlarda sayıları 3 binlerle ifade edilen terörist sayısı, üretilen yerli ve milli İHA, SİHA'lar sayesinde 300'lerin altına kadar inerken, 5 yıldır bölgede terör ve bombalı saldırılar yaşanmıyor.

Güneydoğu, eski Türkiye’ye dönmek istemiyor! “Koalisyonlardan çok çektik, istikrarımız bozulmasın”

"HUZURUMUZ BOZULMASIN"
Diyarbakır'da esnaf olan 55 yaşındaki Sedat Korkmaz: "Yıllarca bölgemizde OHAL baskıları ile yaşadık ve terör olaylarından çok çektik. AK Partinin iktidara gelmesiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Önce OHAL kaldırıldı, ardından bölgede normalleşme başladı.

SON DAKİKA