Güneydoğu, eski Türkiye’ye dönmek istemiyor! “Koalisyonlardan çok çektik, istikrarımız bozulmasın”

Devlet bir yandan terör örgütleriyle hem sınır ötesinde hem yurt içinde operasyonları sürdürürken, bölgede bir huzur iklimi hâkim kılındı. Bölgenin kalkınması için de yollar, hastaneler, yeni hava limanları, okullar, TOKİ tarafından yapılan konutlar, köprüler, tüneller inşa ederek bölgede yaşanan değişim ve dönüşümü de gözler önüne serdi. Türkiye 14 Mayıs'ta kritik bir seçime doğu giderken, bölge insanları özellikle son 5 yıldır yakaladığı bu huzur ve güven ikliminin bozulmasını istemiyor.