Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:26
Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
09:28
Güneydoğu, eski Türkiye’ye dönmek istemiyor! “Koalisyonlardan çok çektik, istikrarımız bozulmasın”
Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitmeye hazırlanırken, yıllardır terör olayları nedeniyle acıların yaşandığı Güneydoğu, devletin gerçekleştirdiği son dönemlerdeki operasyonlarla yakalanan huzur ve güven ortamının sürmesini istiyor. Diyarbakır'da esnaf olan 55 yaşındaki Sedat Korkmaz, "Yıllarca bölgemizde OHAL baskıları ile yaşadık ve terör olaylarından çok çektik. AK Partinin iktidara gelmesiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Önce OHAL kaldırıldı, ardından bölgede normalleşme başladı. Bölgemizde birçok yatırımlar yapıldı. Artık batıda ne varsa doğuda var. Şimdi 6'lı hatta 8'li koalisyon çıktı. Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz. Bölgemizde sağlanan huzur ortamının devamını istiyoruz" dedi. Özel sektör çalışanı 37 yaşındaki Mehmet Özsoy ise, "Dünyadaki ekonomik kriz ve ardından yaşanan depremler ülkemizi olumsuz etkiledi. Zor günler geçiriyoruz, bunun farkındayız. Koalisyonla yönetilmiş olsaydık deprem bölgesindeki evlerin temelleri dahi atılamazdı. Uzun bir süreden beri huzur içerisinde yaşıyoruz. Koalisyonlardan çok çektik, istikrarımızın bozulmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.