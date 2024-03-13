Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
09:09
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için hesap vakti: Hakim karşısına çıkıyor!
CHP'nin fonladığı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, İstanbul Sarıyer'de boğaz manzaralı kaçak villa inşa etmişti. İki kez mühür kırılarak kaçak inşaata devam eden Cafer Mahiroğlu'nun kanun tanımazlığını İBB görmezden gelmişti. Hakkında imar kirliliğine neden olmaktan dava açılan Mahiroğlu, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıkacak. 3 kişilik bilirkişi heyeti kaçak villa inşaatındaki usulsüzlükleriyle ilgili hazırladığı raporu mahkemeye sunacak…