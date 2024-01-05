Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için hesap vakti! Usulsüzlükleri tek tek sıralandı: İşte istenilen ceza

Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, kendi ekiplerinin yaptığı bu tespitler ışığında hem yapı tatil tutanağı (ruhsatsız ya da ruhsata, mevzuata, projeye aykırı olarak yapılan yapıların mühürlenme işlemi) düzenleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.