Giriş Tarihi: 05.01.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
06:20
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için hesap vakti! Usulsüzlükleri tek tek sıralandı: İşte istenilen ceza
Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu hakkında Sarıyer'deki boğaz manzaralı villasında gerçekleştirdiği kaçak inşaatla ilgili dava açıldığı ortaya çıktı. "İmar kirliliğine neden olma" suçu kapsamında hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Mahiroğlu'nun kaçak villa inşaatında gerçekleştirdiği usulsüzlükler tek tek sıralandı.