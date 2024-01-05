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Haberler Galeri Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için hesap vakti! Usulsüzlükleri tek tek sıralandı: İşte istenilen ceza
Giriş Tarihi: 05.01.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 06:20

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için hesap vakti! Usulsüzlükleri tek tek sıralandı: İşte istenilen ceza

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu hakkında Sarıyer'deki boğaz manzaralı villasında gerçekleştirdiği kaçak inşaatla ilgili dava açıldığı ortaya çıktı. "İmar kirliliğine neden olma" suçu kapsamında hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Mahiroğlu'nun kaçak villa inşaatında gerçekleştirdiği usulsüzlükler tek tek sıralandı.

Mustafa Sait ÖZKAN
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için hesap vakti! Usulsüzlükleri tek tek sıralandı: İşte istenilen ceza

Halk TV patronu işadamı Cafer Mahiroğlu'nun, Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi İshak Sokak'ta yer alan İzmirli Villaları Sitesindeki boğaz manzaralı villasında kaçak inşaatıyla ilgili 'sanık' olarak yargılandığı ortaya çıktı.

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için hesap vakti! Usulsüzlükleri tek tek sıralandı: İşte istenilen ceza

SABAH'ın edindiği bilgilere göre Mahiroğlu, kaçak villa inşaatıyla ilgili "imar kirliliğine neden olma" suçu kapsamında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

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Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için hesap vakti! Usulsüzlükleri tek tek sıralandı: İşte istenilen ceza

Mahiroğlu'nun 'sanık' olduğu iddianameye göre, Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü görevlileri 15 Ağustos 2022 tarihinde Mahiroğlu'nun kaçak villa inşaatında kontrol gerçekleştirdi.

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için hesap vakti! Usulsüzlükleri tek tek sıralandı: İşte istenilen ceza

USULSÜZLÜKLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollere göre, izinsiz ve ruhsatsız olarak iskanlı ana yapının bodrum katına 297 metre kare ilave alan yapıldı. Bodrum kata ilave edilen 297 metrekare alanın üst kısmı ise zemin kat seviyesinde teras olarak yapıldı. Villanın çatısı da kaldırılarak 122.66 metrekarelik yeni kat ilave edildi. İskanlı ana yapının tamamında güçlendirme yapıldı.

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için hesap vakti! Usulsüzlükleri tek tek sıralandı: İşte istenilen ceza

Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, kendi ekiplerinin yaptığı bu tespitler ışığında hem yapı tatil tutanağı (ruhsatsız ya da ruhsata, mevzuata, projeye aykırı olarak yapılan yapıların mühürlenme işlemi) düzenleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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