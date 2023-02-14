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Haberler Galeri Harita üzerinde gösterildi: Türkiye'nin deprem haritası nasıl etkilendi? Deprem uzmanı o bölgelere dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 14.02.2023 13:22 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 13:26

Harita üzerinde gösterildi: Türkiye'nin deprem haritası nasıl etkilendi? Deprem uzmanı o bölgelere dikkat çekti...

6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki farklı depremlerin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tüysüz, Maraş depreminin dünyadaki diğer depremler ile arasındaki farkları sıraladı. İki deprem "Türkiye'nin deprem haritasını nasıl etkiledi?" sorusuna yanıt verdi. O bölgeler için uyarıda bulundu...

Harita üzerinde gösterildi: Türkiye’nin deprem haritası nasıl etkilendi? Deprem uzmanı o bölgelere dikkat çekti...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlereeilişkin uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geliyor. Prof. Dr. Okan Tüysüz, haritalar üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tüysüz, "Maraş depremi Türkiye'nin deprem haritasını nasıl etkiledi?" sorusuna yanıt verdi.

Harita üzerinde gösterildi: Türkiye’nin deprem haritası nasıl etkilendi? Deprem uzmanı o bölgelere dikkat çekti...

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Kahramanmaraş depreminin kendine has özelliklerini AA Analiz için 3 soruda kaleme aldı.

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Harita üzerinde gösterildi: Türkiye’nin deprem haritası nasıl etkilendi? Deprem uzmanı o bölgelere dikkat çekti...

MARAŞ DEPREMİNİN FARKI NEDİR?

06.02.2023 günü, Türkiye saati ile 04.17'de ve ardından 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki farklı deprem meydana geldi. İlk deprem yerin 8,6 kilometre ikinci deprem ise 7 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Bu nedenle her iki deprem de "sığ deprem" olarak değerlendirilir ve bu tür depremler yüzeye yakın olduğundan yarattıkları hasar göreceli olarak daha yüksektir.

Harita üzerinde gösterildi: Türkiye’nin deprem haritası nasıl etkilendi? Deprem uzmanı o bölgelere dikkat çekti...

Pazarcık depremi, sol yanal atımlı Doğu Anadolu Fay Zonu'nun Narlı Fay Parçası (Segmenti) üzerinde oluştu. Bu büyük deprem bölgedeki diğer fayları önemli oranda etkileyerek üzerine gerilme aktarılan (tetiklenen) ve Doğu Anadolu Fayı'ndan ayrılan bir kol olan Çardak Fayı üzerinde Elbistan depremini oluşturdu. Bu iki fayın merkez üsleri arasında yaklaşık 90 kilometre kuş uçuşu mesafe bulunuyor.

Harita üzerinde gösterildi: Türkiye’nin deprem haritası nasıl etkilendi? Deprem uzmanı o bölgelere dikkat çekti...

Büyük depremlerin kendilerinden daha küçük depremleri etkilemesi (tetiklemesi) Amerika'daki San Andreas Fayı, ülkemizdeki Kuzey Anadolu Fayı gibi faylarda daha önce belirlenmiş jeolojik bir olaydır. Tersi ise daha ender görülür, yani küçük depremler nadir olarak büyük depremleri tetikler. 12 Kasım 1999 Düzce depremi kendisinden üç ay önce oluşan 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi tarafından tetiklenmişti. Öte yandan 26 Aralık 1939'da Erzincan'da gerçekleşen 7,9 büyüklüğündeki depremin batıda 20 Aralık 1942'de meydana gelen 7,1 şiddetindeki Erbaa-Niksar depremini, onun ise 26 Kasım 1943'de Tosya'daki 7,6 büyüklüğündeki depremi tetiklediği biliniyor.

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