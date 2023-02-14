Giriş Tarihi: 14.02.2023 13:22
Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
13:26
Harita üzerinde gösterildi: Türkiye'nin deprem haritası nasıl etkilendi? Deprem uzmanı o bölgelere dikkat çekti...
6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki farklı depremlerin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tüysüz, Maraş depreminin dünyadaki diğer depremler ile arasındaki farkları sıraladı. İki deprem "Türkiye'nin deprem haritasını nasıl etkiledi?" sorusuna yanıt verdi. O bölgeler için uyarıda bulundu...