Hatay’da milyonlarca dolarlık usulsüz tapu vurgunu! SABAH yazdı bakanlık harekete geçti

Yabancı ülkelerin Türk vatandaşlarına uyguladıkları sınırlamalara misilleme olarak 1927 yılında çıkarılan "1062 Sayılı Mukabele-i Bilmisil Kanunu" ile o dönemde Suriye uyrukluların Türkiye'deki taşınmazlarına el konuldu. Halen yürürlükte olan kanunla, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki birçok taşınmaz hazineye geçti. Bu taşınmazlardan bazıları, yasaya göre ne satılabilir ne devredilebilir nede miras yoluyla intikal ettirilemediği halde, 3 yıl önce sahte belgelerle 3'üncü kişilere satıldı.