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Haberler Galeri Hatay'da milyonlarca dolarlık usulsüz tapu vurgunu! SABAH yazdı bakanlık harekete geçti 
Giriş Tarihi: 13.02.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 09:36

Hatay'da milyonlarca dolarlık usulsüz tapu vurgunu! SABAH yazdı bakanlık harekete geçti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yasaya göre satılamayan devlet arazileri, 3 yıl önce sahte belgelerle 3'üncü kişilere satıldı. Devletin milyonlarca dolar zarara uğradığı yolsuzluğu SABAH, "Arsuz'u parsel parsel çalmaya başladılar" ve "Çete ve işbirlikçileri Arsuz'a iyice çöktü" başlığıyla gündeme getirdi. SABAH'ın haberlerini ihbar kabul eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı müfettişleri, usulsüzlüğü tek tek tespit etti. Bunun üzerine tapu müdürlüğüne yazı yazan bakanlık, Bunun üzerine .04.12.2023'te Arsuz Tapu Müdürlüğüne bir yazı gönderen bakanlık, dava açılarak kayıtların eski haline getirilmesini istedi.

ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)
Hatay’da milyonlarca dolarlık usulsüz tapu vurgunu! SABAH yazdı bakanlık harekete geçti

Yabancı ülkelerin Türk vatandaşlarına uyguladıkları sınırlamalara misilleme olarak 1927 yılında çıkarılan "1062 Sayılı Mukabele-i Bilmisil Kanunu" ile o dönemde Suriye uyrukluların Türkiye'deki taşınmazlarına el konuldu. Halen yürürlükte olan kanunla, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki birçok taşınmaz hazineye geçti. Bu taşınmazlardan bazıları, yasaya göre ne satılabilir ne devredilebilir nede miras yoluyla intikal ettirilemediği halde, 3 yıl önce sahte belgelerle 3'üncü kişilere satıldı.

Hatay’da milyonlarca dolarlık usulsüz tapu vurgunu! SABAH yazdı bakanlık harekete geçti

Devletin milyonlarca dolar zarara uğradığı yolsuzluk, SABAH tarafından; 19.10.2022'de "Arsuz'u parsel parsel çalmaya başladılar", 26.10.2022'de de "Çete ve işbirlikçileri Arsuz'a iyice çöktü" başlıklarıyla duyuruldu. SABAH'ın yazılarını ihbar kabul eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

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Hatay’da milyonlarca dolarlık usulsüz tapu vurgunu! SABAH yazdı bakanlık harekete geçti

İddiaları inceleyen bakanlık müfettişleri, arsaların usulsüz olarak devredildiklerini belirledi. Bunun üzerine .04.12.2023'te Arsuz Tapu Müdürlüğüne bir yazı gönderen bakanlık, dava açılarak kayıtların eski haline getirilmesini istedi.

Hatay’da milyonlarca dolarlık usulsüz tapu vurgunu! SABAH yazdı bakanlık harekete geçti

AVUKAT, "DENİZE NAZIR MİLYONLUK ARAZİLER"

Arazileri yıllardır ecrimisil yöntemiyle devletten kiralayarak işleten vatandaşların avukatı Necati Yıldız, "Emlakçı Davut Bayar, senelerdir Arsuz'da sinsi sinsi kamu arazilerini sahte belgelerle ele geçirip satıyor. Bu olayda da Bayar var. Emlakçı Sinan Kirmit ise arazilerin satışına aracılık etti.

Hatay’da milyonlarca dolarlık usulsüz tapu vurgunu! SABAH yazdı bakanlık harekete geçti

Olayda sahte nüfus kayıtları ve gerçek dışı veraset belgeleri kullanıldı. Yabancı uyruklu bazı kişileri mirasçı gibi gösterdiler. Denize nazır ve villa yapımına müsait, değeri yaklaşık 100 milyon dolar olan, yüzlerce dönüm arazi var.

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