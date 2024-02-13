Giriş Tarihi: 13.02.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
09:36
Hatay'da milyonlarca dolarlık usulsüz tapu vurgunu! SABAH yazdı bakanlık harekete geçti
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yasaya göre satılamayan devlet arazileri, 3 yıl önce sahte belgelerle 3'üncü kişilere satıldı. Devletin milyonlarca dolar zarara uğradığı yolsuzluğu SABAH, "Arsuz'u parsel parsel çalmaya başladılar" ve "Çete ve işbirlikçileri Arsuz'a iyice çöktü" başlığıyla gündeme getirdi. SABAH'ın haberlerini ihbar kabul eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı müfettişleri, usulsüzlüğü tek tek tespit etti. Bunun üzerine tapu müdürlüğüne yazı yazan bakanlık, Bunun üzerine .04.12.2023'te Arsuz Tapu Müdürlüğüne bir yazı gönderen bakanlık, dava açılarak kayıtların eski haline getirilmesini istedi.