İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul’da 5 yılda ağır yara aldı!

"İSTANBUL SON 5 YILDA AĞIR YARA ALDI"

Radyo yayınlarına katılan vatandaşlar aracılığıyla ilk ağızdan İstanbul'un sorunlarını bizzat takip ettiğini belirten Kurum, şöyle devam etti:

Radyolara bağlanan kardeşlerimiz boşluğa konuştuklarını hiç düşünmesinler. Bu manada biz de onların dertlerini dinleyen bir taraf olarak, onlara kulak veren bir kardeşleri olarak her zaman onların sorunların çözmek için gayret gösterme tarafında oluyoruz. Son 5 yılda İstanbullu hemşehrilerimize kulak kabartan, onların dertleriyle dertlenen, o dertlere çare olmak için gayret gösteren bir başkanları da olmadı.