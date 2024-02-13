Giriş Tarihi: 13.02.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
14:06
İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul'da 5 yılda ağır yara aldı!
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, 13 Şubat Dünya Radyo Günü kapsamında radyocularla bir araya geldi. "İstanbul'da 5 yılda ağır yara aldı" diyen Kurum, "Sektör çalışanları için belediye tesisleri, İSPARK, toplu ulaşım gibi faaliyet alanlarında kullanım kolaylığı sağlayacak gelişmelere imza atacağız. Belediye olarak radyolarla ilgili projelerde ortak yol almak konusunda irademizi göreceksiniz" dedi.