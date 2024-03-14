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Haberler Galeri İBB'nin para konseyinin kilit ismi! Skandalın ardından "İmamoğlu inşaat" çıktı
Giriş Tarihi: 14.03.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 06:49

İBB'nin para konseyinin kilit ismi! Skandalın ardından "İmamoğlu inşaat" çıktı

CHP'deki para sayma skandalı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun rezalet görüntüler sonrası "Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik" açıklaması aslında skandalı kabul eder niteliğindeydi. Yerlere saçılan çuvallar dolusu para skandalından sürpriz bir isim çıktı. İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü gizli kasa Tuncay Yılmaz. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'deki kirli parasal ilişkileri elen alan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
İBB’nin para konseyinin kilit ismi! Skandalın ardından İmamoğlu inşaat çıktı

CHP il binasıyla ilgili skandal görüntülerin ikinci versiyonu soru işaretlerini daha da artırdı. Bu kez çantalarla gelen TL değil euro.

İBB’nin para konseyinin kilit ismi! Skandalın ardından İmamoğlu inşaat çıktı

Doğrusu CHP'ye euro desteği veren iş insanlarını(!) çok merak ettim. Ama daha çok merak ettiğim, CHP'yle ilgili bir işte olmaması gereken bir kişinin orada ortaya çıkması.

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İBB’nin para konseyinin kilit ismi! Skandalın ardından İmamoğlu inşaat çıktı

O kişi Tuncay Yılmaz.
Peki kim bu Yılmaz?

İBB’nin para konseyinin kilit ismi! Skandalın ardından İmamoğlu inşaat çıktı

Burada bir düzeltme yapmak gerekiyor; kamuoyunda bilinenin aksine zaman zaman ben de yazdım; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun asıl sır küpü ve "kasası" denilen kişi Tuncay Yılmaz'dır.

İBB’nin para konseyinin kilit ismi! Skandalın ardından İmamoğlu inşaat çıktı

Fatih Keleş de önemli biridir ama onun daha çok "ihalelerden" sorumlu olduğu söyleniyor. İBB'den ihale alan bütün işadamları bu ayrımı iyi bilir.

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