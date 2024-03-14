Giriş Tarihi: 14.03.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
06:49
İBB'nin para konseyinin kilit ismi! Skandalın ardından "İmamoğlu inşaat" çıktı
CHP'deki para sayma skandalı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun rezalet görüntüler sonrası "Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik" açıklaması aslında skandalı kabul eder niteliğindeydi. Yerlere saçılan çuvallar dolusu para skandalından sürpriz bir isim çıktı. İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü gizli kasa Tuncay Yılmaz. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'deki kirli parasal ilişkileri elen alan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı...