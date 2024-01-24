İBB’nin ulaşım fiyaskosu! 4 metro hattını durdurdu, sıfırdan metro inşaatı hiç başlamadı

AK Parti döneminde yapımına başlanan M3 Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı CHP'li İBB yönetimi tarafından durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sadece yüzde 5'i bitmiş olan bu hattı Mayıs 2020'de devraldı ve Nisan 2023'te hizmete açtı. İBB; Yenidoğan-Emek Metro Hattı, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı ve Tavşantepe-Tuzla Metro Hattı'nın uzatmasını ise durdurdu. İBB yönetimi; AK Parti döneminde Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan tünel ve şaftları kapattı. AK Parti 2019'da; yapımı tamamlanmış, yapımı devam eden ve uygulama projeleri yapılmış yaklaşık 650 km'lik bir metro uzunluğunu yeni İBB yönetimine devretti. CHP'li İBB yönetimi göreve geldikten Ekim 2023 tarihine kadar 1,63 km metro inşa etti. Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı seçildikten sonra ulaşımı hızlandıran ve trafik sorununa çözüm sağlayan metro hatlarını durdurdu. CHP'li İBB yönetimi, AK Parti döneminde yapımına başlanan 4 metro hattını durdurdu.



