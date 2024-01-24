Giriş Tarihi: 24.01.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
10:26
İBB'nin ulaşım fiyaskosu! 4 metro hattını durdurdu, sıfırdan metro inşaatı hiç başlamadı
Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımı adeta durdurdu. 5 yıllık süreçte sıfırdan hiçbir metro inşaatına başlamadığı gibi inşaatına devam eden 4 metro inşaatını ise durdurdu. Metro inşaatları için açılan çukurları kamyon kamyon toprak göndererek kapattı. AK Parti 2019'da; yapımı tamamlanmış, yapımı devam eden ve uygulama projeleri yapılmış yaklaşık 650 km'lik bir metro uzunluğunu yeni İBB yönetimine devretti. CHP'li İBB yönetimi göreve geldikten Ekim 2023 tarihine kadar 1,63 km metro inşa etti. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro inşaatları için "1,55 milyar Euro kaynak bulduk, çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı. Ancak bu kaynağa rağmen sıfırdan hiçbir metro inşaatına başlamadı.