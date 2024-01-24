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Haberler Galeri İBB'nin ulaşım fiyaskosu! 4 metro hattını durdurdu, sıfırdan metro inşaatı hiç başlamadı
Giriş Tarihi: 24.01.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 10:26

İBB'nin ulaşım fiyaskosu! 4 metro hattını durdurdu, sıfırdan metro inşaatı hiç başlamadı

Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımı adeta durdurdu. 5 yıllık süreçte sıfırdan hiçbir metro inşaatına başlamadığı gibi inşaatına devam eden 4 metro inşaatını ise durdurdu. Metro inşaatları için açılan çukurları kamyon kamyon toprak göndererek kapattı. AK Parti 2019'da; yapımı tamamlanmış, yapımı devam eden ve uygulama projeleri yapılmış yaklaşık 650 km'lik bir metro uzunluğunu yeni İBB yönetimine devretti. CHP'li İBB yönetimi göreve geldikten Ekim 2023 tarihine kadar 1,63 km metro inşa etti. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro inşaatları için "1,55 milyar Euro kaynak bulduk, çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı. Ancak bu kaynağa rağmen sıfırdan hiçbir metro inşaatına başlamadı.

BARIŞ SAVAŞ
İBB’nin ulaşım fiyaskosu! 4 metro hattını durdurdu, sıfırdan metro inşaatı hiç başlamadı

AK Parti döneminde yapımına başlanan M3 Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı CHP'li İBB yönetimi tarafından durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sadece yüzde 5'i bitmiş olan bu hattı Mayıs 2020'de devraldı ve Nisan 2023'te hizmete açtı. İBB; Yenidoğan-Emek Metro Hattı, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı ve Tavşantepe-Tuzla Metro Hattı'nın uzatmasını ise durdurdu. İBB yönetimi; AK Parti döneminde Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan tünel ve şaftları kapattı. AK Parti 2019'da; yapımı tamamlanmış, yapımı devam eden ve uygulama projeleri yapılmış yaklaşık 650 km'lik bir metro uzunluğunu yeni İBB yönetimine devretti. CHP'li İBB yönetimi göreve geldikten Ekim 2023 tarihine kadar 1,63 km metro inşa etti. Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı seçildikten sonra ulaşımı hızlandıran ve trafik sorununa çözüm sağlayan metro hatlarını durdurdu. CHP'li İBB yönetimi, AK Parti döneminde yapımına başlanan 4 metro hattını durdurdu.


İBB’nin ulaşım fiyaskosu! 4 metro hattını durdurdu, sıfırdan metro inşaatı hiç başlamadı

* AK Parti döneminde Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan tünel ve şaftları toprakla kapatan İBB yönetimi, metro için 1,55 milyar Euro kaynak bulunmasına rağmen sıfırdan hiçbir metro inşaatına başlamadı.

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İBB’nin ulaşım fiyaskosu! 4 metro hattını durdurdu, sıfırdan metro inşaatı hiç başlamadı

* AK Partili İBB yönetimi 650 km'lik bir metro uzunluğunu yeni İBB yönetimine devretti ancak CHP'li İBB yönetimi Ekim 2023 tarihine kadar 1,63 km metro inşa etti.

İBB’nin ulaşım fiyaskosu! 4 metro hattını durdurdu, sıfırdan metro inşaatı hiç başlamadı

* AK Parti döneminde yapımına başlanan M3 Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı CHP'li İBB yönetimi tarafından durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sadece yüzde 5'i bitmiş olan söz konusu hattı Mayıs 2020'de devraldı ve Nisan 2023'te hizmete açtı. İBB; Yenidoğan-Emek Metro Hattı, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı ve Tavşantepe-Tuzla Metro Hattı'nın uzatmasını ise durdurdu.

İBB’nin ulaşım fiyaskosu! 4 metro hattını durdurdu, sıfırdan metro inşaatı hiç başlamadı

METRO HATTI İÇİN AÇILAN ÇUKURLAR TOPRAKLA KAPATILDI

İBB yönetimi; AK Parti döneminde Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan tünel ve şaftları kapattı. İBB yönetimi; Sancaktepe Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro Hattı İnşaat Alanı'na kamyonlar gönderdi. Kamyonlar; metro hattı için açılan çukurları toprakla doldurdu.

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