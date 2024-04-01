Ic Enterra Enerji halka arz sonuçları belli oldu! Ic Enterra BIST işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi?

Yatırımcılar tarafından halka arzına yoğun bir katılım sağlandı. Üç gün süren talep toplama işlemleri yöntemiyle halka arzın büyüklüğü 3 milyar 69 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 20,03 olarak açıklandı. Halka arzda yüzde 75 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25 yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat ayrıldı. Peki, ENTRA Halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?