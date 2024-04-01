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Haberler Galeri Ic Enterra Enerji halka arz sonuçları belli oldu! Ic Enterra BIST işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 16:46

Ic Enterra Enerji halka arz sonuçları belli oldu! Ic Enterra BIST işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi?

Ic Enterra Enerji A.Ş.'nin SPK tarafından halka arzına onay verilmişti. 27-28-29 Şubat tarihlerinde talep toplayan şirketin halka arz sonuçları belli oldu. 1 TL nominal değerli paylarını 10,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sundu. Sonuçların açıklandı. Yatırımcılar tarafından Ic Enterra Enerji borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başlanıldı. Ic Enterra Enerji, halka arz büyüklüğü 3,69 milyar TL, halka arz açıklık oranı %20,03 olarak belirlendi. Peki, IC ENTERRA halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte detaylar

Ic Enterra Enerji halka arz sonuçları belli oldu! Ic Enterra BIST işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi?

Yatırımcılar tarafından halka arzına yoğun bir katılım sağlandı. Üç gün süren talep toplama işlemleri yöntemiyle halka arzın büyüklüğü 3 milyar 69 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 20,03 olarak açıklandı. Halka arzda yüzde 75 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25 yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat ayrıldı. Peki, ENTRA Halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Ic Enterra Enerji halka arz sonuçları belli oldu! Ic Enterra BIST işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi?

IC ENTERRA ENERJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SONUÇLANDI!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ic Enterra Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arzına onay verdi. Ic Enterra Enerji talep toplama işlemi sonuçlandı.

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Ic Enterra Enerji halka arz sonuçları belli oldu! Ic Enterra BIST işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi?

IC ENTERRA ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ic Enterra Enerji halka arz sonuçları, talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle halka arz sonuçları belli oldu.

Yurt İç Bireysel Kişi:3.586.255 Lot:277.174.288 Oran:%75

Yurt İç Kurumsal Kişi: 276 Lot:92.391.429 Oran:%25

Toplam Kişi:3.586.531 Lot:369.565.717 Oran:%100

Ic Enterra Enerji halka arz sonuçları belli oldu! Ic Enterra BIST işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi?

IC ENTERRA ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Ic Enterra Enerji halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarih belli olduğunda ekleyeceğiz.

Ic Enterra Enerji halka arz sonuçları belli oldu! Ic Enterra BIST işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi?

IC ENTERRA ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ic Enterra Enerji katılım endeksine olmadığı belirtildi.

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