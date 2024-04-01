Giriş Tarihi: 01.04.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
16:46
Ic Enterra Enerji halka arz sonuçları belli oldu! Ic Enterra BIST işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi?
Ic Enterra Enerji A.Ş.'nin SPK tarafından halka arzına onay verilmişti. 27-28-29 Şubat tarihlerinde talep toplayan şirketin halka arz sonuçları belli oldu. 1 TL nominal değerli paylarını 10,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sundu. Sonuçların açıklandı. Yatırımcılar tarafından Ic Enterra Enerji borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başlanıldı. Ic Enterra Enerji, halka arz büyüklüğü 3,69 milyar TL, halka arz açıklık oranı %20,03 olarak belirlendi. Peki, IC ENTERRA halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte detaylar