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Giriş Tarihi: 08.04.2024 00:26 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 00:26

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı ne zaman? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları belli oldu mu?

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 1608 sözleşmeli personel alacağını açıkladı. 3 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birçok hizmet birimi için alım gerçekleşeceği belli oldu. Büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, tekniker, destek personeli, teknikeri mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında yapılacak olan personel alımında KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim puanları dikkate alınacak. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte, şartları neler?

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı ne zaman? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları belli oldu mu?

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı için beklenen alım gerçekleşiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı'na ait ilana göre Bakanlık tarafından merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1608 personel istihdam edilecek. İlana dair detaylar yayımlandı. İlana başvuru yapmak isteyenler "İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?" araştırmalarına başladılar. İşte detaylar…

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı ne zaman? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları belli oldu mu?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Yayımlanan ilana göre başvurular 22-26 Nisan tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak.

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İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı ne zaman? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları belli oldu mu?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı ilanına göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere bin 608 sözleşmeli personel alacak. Alımlar, büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, tekniker, destek personeli, teknikeri mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı ne zaman? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları belli oldu mu?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen şartlara sahip olmak,

(c) Son başvuru tarihi (26.04.2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu'nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı ne zaman? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları belli oldu mu?

d) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

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