Giriş Tarihi: 08.04.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
00:26
İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı ne zaman? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları belli oldu mu?
İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 1608 sözleşmeli personel alacağını açıkladı. 3 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birçok hizmet birimi için alım gerçekleşeceği belli oldu. Büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, tekniker, destek personeli, teknikeri mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında yapılacak olan personel alımında KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim puanları dikkate alınacak. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte, şartları neler?